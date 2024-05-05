Mimarlık, tasarım ve sanat: SPACE’24 7-8 Mayıs'ta

Her yıl mayıs ayında, mimarlık ve tasarım sektörünü bir araya getiren SPACE organizasyonu, 3. yılında katılımcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

7-8 Mayıs tarihlerinde, 10.00-20.00 saatleri arasında Zorlu PSM Sky Lounge’da gerçekleşecek SPACE’24, bu yıl da programında kent ölçeğinden yapıya, mekâna ve objeye; fikirden yazıya, müziğe ve lezzete tasarımın her alanından öne çıkan isimlerin söyleşilerine yer verecek.

İstanbul Kent Konseyi Başkanı mimar Tülin Hadi ve grafiker Mahir Akkoyun’un, gazeteci Mirgün Cabas’ın moderatörlüğünde gerçekleştireceği açılış oturumunun ardından; yönetmen, senarist, yapımcı Yeşim Ustaoğlu, mimarlar Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Cem Sorguç, Alper Derinboğaz, Ömer Selçuk Baz, Heval Zeliha Yüksel, Esra Aydınoğlu, sanatçılar Ahmet Doğu İpek, Sinan Logie, Ozan Ünal, küratör Anlam Arslanoğlu De Coster, tasarımcılar Özlem Yalım, Sezgin Aksu ile İran’dan mimar Habibeh Madjdabadi, İsveç’ten mimar Jesus Azpeitia Seron, İtalya’dan mimar Michele Rossi, Almanya’dan mimar Tobias Wallisser ve İtalya’dan Japon tasarımcılar Setsu & Shinobu ITO’nun katılacağı oturumlar iki gün boyu SPACE’24 sahnesinde olacak.

SPACE’24, aynı zamanda “in SPACE’24 Mekânlar Seçkisi” başlıklı sergiye de iki gün boyunca ev sahipliği yapacak. Sergide, iç mimar Barbara Pensoy, sanatçı Canan Tolon, mimar Hakan Demirel, iç mimar Hakan Ezer, mimar Mahmut Anlar, heykeltıraş Seçkin Pirim ve mimar Sibel Dalokay Bozer’den oluşan seçici kurulun belirlediği projeler ziyaretçilerle buluşacak.

SPACE’24’e ücretsiz olarak katılmak için space.dacistanbul.com adresinden kayıt yaptırmak gerekiyor.(AÖ)