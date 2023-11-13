Mimarların, gazeteciye ödül verdikleri için aldıkları hapis cezası istinaftan döndü

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulunun, JIN TV program yapımcısı Güler Yıldız'a 2021’de ‘Emre Madran Basın Ödülü’ verdikleri gerekçesiyle ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla yargılanıp 1 yıl 8 ay ceza aldıkları dava istinaftan döndü.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19 Ceza Dairesi (istinaf), gerekçesinde basına ödül vermenin terör propagandası sayılamayacağını belirtirken, yasal unsurlar açısından da suç oluşmadığına hükmetti.

Mahkeme, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen, Yönetim Kurulu üyeleri Muteber Osmanpaşaoğlu ve Ece Yoltay hakkında terör örgütü propagandası yapmaktan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası, kamu hizmetlerinden men, seçme seçilme haklarından mahrum bırakılma cezalarını kaldırarak, beraatlarına karar verdi:

TMMOB Ankara Şubesi yönetim kurulu üyeleri olan sanıkların, Emre Madran Basın Ödüllerinin 26 Eylül 2021’de gerçekleştirilen ödül töreninde, Uluslararası Televizyon Haberciliği dalında 'Doğa Tahribatları, HES ve Maden Ocakları' haberleri sebebiyle JIN TV'de yayınlanan Yeşil Pencere Ekoloji Programcısı olan Güler Yıldız'a verilmesine dair 'yönetim kurulu kararı almak' şeklindeki eylemin; suçun oluşumu için gerekli olan şiddete çağrı, tahrik ve teşvik edici ya da silahlı direnişe ve isyana davet şeklinde veya şiddetin doğmasına uygun bir ortamı kışkırtacak nefret söylemi içeren bir eylem olarak tanımlanmasının mümkün olmadığı, ödül verilen program içeriğinde de teröre ve şiddete çağrı yapan veya teşvik eden unsurların bulunmadığı, programın çevre konulu program olduğu, bu sebeplerle doğrudan veya dolaylı olarak şiddete çağrı olmadığı kanaatine varılmıştır.

Ayrıca ödül verilen Güler Yıldız Bastion hakkında daha evvel terör örgütü üyeliği veya terör örgütü propagandası suçundan soruşturma ve kovuşturma yürütülmediğinin dosyada mevcut Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün 10 Ağustos 2022 tarihli cevabi yazısından anlaşıldığı, JİN TV veya yöneticileri hakkında da sonuçlanmış bir ceza soruşturması veya kovuşturması bulunmadığı görülmüştür.

Söz konusu ödül verilen programın, ödül töreni öncesi kolluk ihbarı üzerine internet sitesine erişimin engellenmesi kararı bulunan JİN TV' de yayınlanan bir program olması, tartışmalı ve toplumun çoğunluğuna rahatsızlık veren bir eylem olsa da, atılı suçu oluşturmayacağı, bu eylemin ifade hürriyeti kapsamında kaldığı, tüm bu sebeple terör örgütü propagandası suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatine varılmıştır.