Mimar Neşet Arolat öldü

Salı günü tedavi gördüğü hastanede ölen gazeteci Osman Saffet Arolat'ın ardından kardeşi mimar Neşet Arolat hayatını kaybetti.

Gazeteci Osman Saffet Arolat hayatını kaybetti

Mimar Emre Arolat, babası Neşet Arolat'ın vefatını sosyal medyadan "Ne çok şey öğrendim senden… Gittiğin yerde de etrafına hep ışık ol babam" diyerek duyurdu.

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat da amcaları gazeteci Osman Saffet Arolat ve Neşet Arolat'ın ardından Instagram hesabından "Bir gün arayla iki amcamı da sonsuzluğa uğurlamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Ruhları şad olsun" mesajını paylaştı.

(EMK)