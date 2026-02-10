Milyonları ilgilendiren emsal karar: Kirada tanık dönemi bitti

Yargıtay, kiracı–ev sahibi uyuşmazlıklarında önemli bir karara imza attı. 10 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay ilanı, kira ödemelerine ilişkin önemli bir ilkeyi net biçimde ortaya koydu.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracıların sıkça ileri sürdüğü “kirayı elden ödedim” savunmasıyla ilgili emsal nitelikte bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, yazılı kira sözleşmesi bulunan durumlarda kira bedelinin ödendiğinin tanık beyanlarıyla ispatlanamayacağını açıkça vurguladı.

Uyuşmazlığa konu dosyada kiracı, taraflar arasında 20 Eylül 2022 tarihli yazılı kira sözleşmesi bulunduğunu belirtti. Sözleşmede kira ödemesinin banka yoluyla yapılması kararlaştırılmasına rağmen, kiracı ev sahibinin talebi üzerine ödemeleri elden yaptığını ileri sürdü.

Kiracı, haziran ayı kirasını ev sahibinin kabul etmediğini, bunun üzerine tevdi mahalli tayini talep ettiğini ancak buna rağmen hakkında icra takibi başlatıldığını belirtti. Borçlu olmadığının tespitini isteyen kiracının davası, icra tehdidi altında yapılan ödemeler nedeniyle istirdat davasına dönüştü.

Eskişehir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, kiracının sunduğu tanık ifadelerine dayanarak kira bedellerinin ödendiği sonucuna ulaştı. Mahkeme, kiracının icra baskısı altında ikinci kez ödeme yapmak zorunda kaldığını belirterek, ödenen tutarların faiziyle birlikte iadesine hükmetti.

Bakanlık devreye girdi

Adalet Bakanlığı, ilk derece mahkemesinin kararını kanun yararına temyiz etti. Bakanlık, yıllık kira bedelinin senetle ispat sınırının üzerinde bulunduğunu, bu nedenle kira borcunun ödendiğinin kesin delille kanıtlanması gerektiğini savundu. Ayrıca yazılı kira sözleşmesi bulunan hallerde senede karşı tanıkla ispat yasağının uygulanması gerektiğini özellikle vurguladı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kararında açık ve bağlayıcı bir ilke ortaya koydu:

· Yazılı kira sözleşmesi varsa

· Yıllık kira bedeli senetle ispat sınırını aşıyorsa

· Kiracı, “kira bedelini ödedim” iddiasını kesin delille ispatlamak zorundadır

Yüksek Mahkeme, kira bedelinin elden ödendiği yönündeki iddiaların tanık beyanlarıyla kanıtlanamayacağını belirtti. Banka dekontu, makbuz veya yazılı belge olmadan yapılan savunmaları yeterli görmedi.

Yargıtay, yerel mahkemenin tanık beyanlarına dayanarak verdiği kararı usul ve yasaya aykırı buldu ve kanun yararına bozdu. Milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini ilgilendiren bu emsal karar, 10 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

(EMK)