Milyonlarca Amerikalı Donald Trump diktatörlüğüne karşı sokağa çıktı: "Kral istemiyoruz"

Başkan Donald Trump'ın politikalarının ve yönetim tarzının git gide otoriterleşmesine karşı çıkan ve ülkede demokrasinin tehlikede olduğuna inanan toplulukların oluşturduğu "Kral istemiyoruz" protestolarında cumartesi günü milyonlarca Amerikalı ülkenin bütün kentlerinde sokaktaydı.

Erdoğan'ın 6 Kasım 2024'te "Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçil[diği]" için tebrik ettiği "dostu Donald Trump", seçilmesinin üzerinden bir yıl geçmeden büyüyen bir protesto dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

Trump'ın diktatoryal yönetimi ve kamu emekçilerine karşı girişilen kıyıma karşı haziranda da "Kral İstemiyoruz" sloganıyla 5 milyon kişi sokağa dökülmüştü.

ABD'DEKİ "NO KINGS" EYLEMLERİNİN ARDINDAN "Krallara yer yok": Trump ülkesinde bir başkaldırı

7 milyon kişi Trump'a karşı sokaklarda

Gösterilerin düzenleyecileri ve yetkililer, cumartesi günkü mitinglere katılımın ülke ölçeğinde 5 ay içinde büyük bir artış gösterek yaklaşık 7 milyon kişiye ulaştığını ve New York ve Washington'da 200 bin kişinin gösterilerde yer aldığını bildirdi.

CNN'in haberine göre, protestocular, büyük şehirlerde düzenlenen geniş katılımlı etkinlikler yanında hem Demokratların hem Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu kentlerin ana caddelerinde, küçük ilçelerin meydanlarında ve parklarda da "Kral İstemiyoruz" gösterilerine katıldı.

Mark Ruffalo: "Özgürlük istiyorsak cesur olmalıyız"

New York'ta düzenlenen ve Democracy Now radyosunun 200 bin kişinin katıldığını bildirdiği protesto gösterilerindeki mitingde konuşan aktör Mark Ruffalo "Özgür olmak istiyorsak cesur olmamız gerekecek... Artık birlikte 'Yenilmezler'iz. Kimse gelip bizi kurtaramayacak dostum. Amerikalılar birleşin." dedi.

New York Sivil Özgürlükler Birliği (NYCLU) lideri Donna Lieberman da konuşmasında "Kral özentisinin önünde diz çökmeyece[klerini]" söyledi.

“Kral özentisi bugün diktatörleri taklit etmek ve eleştirenleri korkutmak için askeri geçit törenine milyonlar dökerken, Biz Halk [mücadelede] kararlıyız.” dedi.

Bernie Sanders: "Doymak bilmez aç gözlülük"

Başkent Washington'da, düzenleyicilerin 200 bin kişinin katıldığını belirttikleri protestoda konuşan Senatör Bernie Sanders, Trump ile birlikte Elon Musk, Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg gibi milyarder müttefiklerini eleştirdiği konuşmasında ABD'deki olumsuzlukların kaynağının sınıf hakimiyeti olduğunu vurguladı.

"Bu an sadece bir adamın açgözlülüğü, bir adamın yolsuzluğu veya bir adamın Anayasaya olan saygısızlığıyla ilgili değil [...] "Bu, doymak bilmez açgözlülükleriyle ekonomimizi ve siyasi sistemimizi ele geçirip, ülke genelindeki çalışan ailelerin pahasına kendilerini zenginleştirmeye çalışan dünyanın en zengin bir avuç insanıyla ilgili."

Gavin Newsom: "İstibdat ve kanunsuzluktan kurtuluş ilanı"

California eyaletinin başlıca kentlerinden San Francisco’daki eyleme yaklaşık 50.000 kişinin katıldığı bildirildi. Güney Kaliforniya (Los Angeles ve çevresi) için de “on binlerce” kişinin toplandığı yönünde bilgiler verildi.

California Eyalet Valisi Gavin Newsom cumartesi günü gösterilerden önce "ulusumuzu Kral İstemiyoruz gösterilerine katılarak mevcut istibdat ve kanunusuzluktan kurtuluşunu ilan etmeye çağırıyorum." demişti.

Barışçıl gösteriler

Hemen her yerde gerçekleştirilen barışçıl protestoların hedefinde göçmenlere yönelik kitlesel baskınlar, merkezi hükümetin eyaletlerdeki göçmen avı ve Demokrat vali ve belediye başkanlarının yönettiği kent ve eyalet merkezlerine federal birliklerin sokulması vardı.

Bazı yerlerden protestocuları hedef alan kişisel saldırı haberleri geldi. Güney Carolina'da bir kadın, göstericilerin yanından aracıyla geçerken silah gösterdiği için tutuklanırken Georgia'da bir erkeğin bir protestocunun bayrağını elinde alıp, bir başkasını iteklediğini gösteren bir video dolaşıma çıktı.

Trumpçılar: "Bunlar şiddet yanlısı radikal solcular"

Trump yönetimi ve kimi Cumhuriyetçi Parti sözcüleri, Trump karşıtı protestoları "şiddet yanlısı solcu radikallerin" işi olarak gösterse de, CNN'in haberine göre, "No Kings" etkinliklerinin arkasındaki Indivisible Project inisiyatifi, "şiddetsiz eylem" ilkesiyle bağlı olduklarını ve on binlerce kişiye güvenlik ve gerilimi azaltma eğitimi verdiklerini söylüyor. Düzenleyiciler bunun ülke genelinde artan siyasi şiddet ortamında özellikle önem kazandığını dile getiriyor.

Kral karşıtlığının rengi sarı

"Kral İstemiyoruz" etkinliklerinin düzenleyicileri göstericilerin ABD'de birliğin simgesi olarak bilinen ve şiddetsiz direniş hareketleriyle dayanışmayı ima eden sarı giysilere bürünmesini "Sarı[nın], milyonlarca insanımızın Amerika'nın krallara değil halkına ait olduğuna inanarak bir arada durduğunun parlak ve açık bir hatırlatıcısı [olmasıyla]" açıkladı.

Washington'da, Trump'ın da dahil olduğu pedofili soruşturmasının örtbas edilmesi kınandı

Bunun dışında protestocular arasında, şişme tavuk, kurbağa ve dinozor kostümleri giyenler de bunların gösterilerin barışçıl doğasını vurguladığını söyledi. Tek boynuzlu at kostümü giyerek müzik eşliğinde dans eden Los Angeleslı bir protestocu, "Baktığınız yerde yalnızca bir mahalle şenliği ve Cadılar Bayramı kostümleri giyen insanlar görünce, buna savaş alanı demeniz hakikaten zor." dedi.

CNN'in haberine protestocuların megafonlarından "Demokrasi böyle bir şey" ve "Nefret yok, korku yok, göçmenler burada hoş karşılanır" gibi sloganlar yükseldi. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin göçmenlere yönelik zalimce uygulamalarına, otoriterliiğe ve milyarderlerin hakimiyetine karşı pankartlar taşındı.

(AEK)