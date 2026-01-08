Milyarder Wexner ile Epstein'in avukatı ve muhasebecisi mahkemeye çağrıldı

ABD'de reşit olmayan kızları seks işçiliğine zorladığı iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'e açılan dava kapsamında milyarder Les Wexner ile Epstein'ın avukatı ve muhasebecisi mahkemeye çağrıldı.

ABD basınına göre ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyesi Robert Garcia, yaptığı açıklamada, milyarder Les Wexner ile Epstein'in avukatı Darren Indyke ve muhasebecisi Richard Kahn hakkında mahkemeye katılmalarını emreden yazı çıkarıldığını açıkladı.

Garcia, şöyle dedi:

"Epstein'in yöneticileri ve milyarder Wexner hakkındaki mahkeme celpleri, mağdurlar için adalet ve Amerikan halkı için gerçeği ortaya çıkarmak amaçlı yürüttüğümüz soruşturmada büyük bir adım."

Epstein'in "korkunç istismarları" ve yasa dışı faaliyetlerine destek olanları saptamak için "paranın izini sürmenin ne kadar önemli olduğunun" farkında olduklarını kaydeden Garcia, "Beyaz Saray'ın bu örtbas etme girişimini sona erdirmeye bir adım daha yaklaştık" diye ekledi.

Victoria's Secret, Abercrombie & Fitch ve Bath & Body Works'ü bünyesinde barındıran "L Brands" şirketinin kurucusu olarak bilinen Wexner'in, Epstein ile 1980'lerden bu yana finansal ilişkilere sahip olduğu iddia ediliyor.

"Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası"

Amerikan kamuoyunda ve ABD Kongresinde artan baskılar üzerine Adalet Bakanlığı, Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin bir kısmını "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında çevrim içi bir veri tabanında yayımlamaya başlamıştı.

Bakanlık, yasa kapsamında Epstein soruşturmasına ilişkin 2 milyondan fazla belgenin halen inceleme aşamasında olduğunu duyurmuştu.

Son yayımlanan dosyalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi daha sık yer alırken federal savcıya ait bir e-posta, Trump'ın Epstein'e ait özel uçakla daha önce bilinenden fazla seyahat ettiğini ortaya koymuştu.

Trump'ın 1993-1996 yıllarında en az 8 uçuşta yolcular arasında olduğu, bazı uçuşlarda Epstein'in eski kız arkadaşı ve işbirlikçisi Ghislaine Maxwell'in de bulunduğu görülmüştü.

Jeffrey Epstein davası En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kıza cinsel istismarda bulunmak ve cinsel istismar ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019’da intihar etti. Epstein’in partneri Ghislaine Maxwell; bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için kız çocuklarının istismar ağına çekilmesi organizasyonunda Epstein’a yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu ve 20 yıl hapis cezası aldı. Epstein’ın istismar ettiği isimlerden biri olan Virginia Giuffre, Prens Andrew’un da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini söyleyerek 2021’de New York’ta dava açtı. Andrew bu nedenle “prens” unvanını kaybetti.

(EMK)