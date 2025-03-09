Milor gizli reklam suçlamasına yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Kent Lokantası'nı programında konu alan Vedat Milor, kendisine yöneltilen 'gizli reklam' suçlamasına sosyal medyadan yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vedat Milor "Son gelişmeler vesilesiyle prensiplerimi hatırlatmak isterim: Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum. Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum" ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, kısa süre önce programında Kent Lokantasını anlatan Vedat Milor'den gizli reklam yaptığı gerekçesiyle savunma istemişti.

Vedat Milor'a “Kent Lokantası” soruşturması

(Mİ)