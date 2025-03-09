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Yayın Tarihi: 9 Mart 2025 18:39
 ~ Son Güncelleme: 9 Mart 2025 18:42
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Milor gizli reklam suçlamasına yanıt verdi

Televizyon programcısı Vedat Milor 'gizli reklam' suçlamasına sosyal medyadan yanıt verdi. Milor, " Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum" dedi

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Milor gizli reklam suçlamasına yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Kent Lokantası'nı programında konu alan Vedat Milor, kendisine yöneltilen 'gizli reklam' suçlamasına sosyal medyadan yanıt verdi. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vedat Milor "Son gelişmeler vesilesiyle prensiplerimi hatırlatmak isterim: Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum. Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum" ifadesini kullandı. 

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, kısa süre önce programında Kent Lokantasını anlatan Vedat Milor'den gizli reklam yaptığı gerekçesiyle savunma istemişti. 

Vedat Milor'a “Kent Lokantası” soruşturması
Vedat Milor'a “Kent Lokantası” soruşturması
7 Mart 2025

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
vedat milor kent lokantası
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