ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Mayıs 2024 09:07
 ~ Son Güncelleme: 13 Mayıs 2024 09:09
1 dk Okuma

Milli triatlet Sinem Francisca Tous, Şili'de şampiyon oldu

Sinem Francisca Tous'un olimpiyat kotası için bir sonraki yarışı, gelecek hafta sonu Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılacak Dünya Triatlon Kupası olacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Milli triatlet Sinem Francisca Tous, Şili'de şampiyon oldu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinem Francisca Tous, Iquique kentinde yapılan organizasyonun elit kadınlar kategorisinde mücadele etti.

Olimpik mesafedeki yarışı 02.04.29'la tamamlayarak altın madalya kazanan Sinem, bu sonuçla birlikte Paris 2024 kotası için önemli bir adım attı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Sinem Francisca Tous'un olimpiyat kotası için bir sonraki yarışı, gelecek hafta sonu Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılacak Dünya Triatlon Kupası olacak. (EMK)

sporcu kadınlar Sinem Francisca Tous
Sayfa Başına Git