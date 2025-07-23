Millî Savunma Bakanlığı: Suriye, Türkiye’den resmi destek talep etti

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), “savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta IŞİD olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele” kapsamında, Suriye yönetiminin Türkiye’den resmî destek talep ettiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, MSB kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde yaşanan çatışmalar ve İsrail’in Şam’a yönelik saldırılarıyla ilgili soruları cevaplayan kaynaklar, İsrail’in son dönemde yoğunlaştırdığı saldırıların özellikle güneydeki Süveyda bölgesinde Dürzi toplumu ile Şam yönetimi arasında gerilimleri artırdığını belirtti.

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Kaynaklar, Türkiye’nin, “Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, istikrarın sağlanması ve terör örgütleriyle mücadele edilmesi yönündeki kararlı duruşunu sürdürdüğünü” belirterek şunları kaydetti:

“Milli Savunma Bakanlığı olarak, Suriye’nin yeni hükümetiyle yakın bir iş birliği içinde çalışmaktayız. Suriye yönetimi tarafından, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye’den resmi destek talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda, Suriye’nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir. Türkiye’nin öncelikli hedefi, Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemek, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalara öncülük etmektir.”

Şam yönetimi, Türkiye’den destek talep ettiğine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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“SDG, Şam’la yaptığı anlaşmaya uymalı”

Bakanlık kaynakları, SDG’nin Suriye yönetimine entegrasyonu ile ilgili sorular üzerine şu değerlendirmede bulundu:

“Milli Savunma Bakanlığı olarak, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının korunmasının ülkemiz ve bölge istikrarı için olmazsa olmaz olduğunu daha önce defalarca ifade etmiştik. Bu kapsamda, 10 Mart tarihinde Suriye Hükümeti ve SDG terör örgütü arasında üzerine uzlaşı sağlanan hususların sahadaki yansımalarının bir an önce görülmesi söz konusu istikrara katkı sağlayacaktır. Terör örgütü SDG, Şam hükümetiyle yaptığı anlaşmaya uyduğunu somut olarak göstermek zorundadır. Konuya yönelik gelişmeler ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip edilmektedir.”

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Açıklamanın zamanlaması MSB’nin açıklaması, ABD ve Türkiyeli yetkililerin SDG’ye 30 günlük bir ültimatom verdiğine dair haberlerin ve SDG’nin buna karşılık “şu aşamada silahlarını teslim etmesinin imkânsız olduğu” yönündeki açıklamasının hemen ardından geldi. Birleşik Krallık merkezli haber sitesi Middle East Eye (MEE), 21 Temmuz 2025 tarihli haberinde, “ABD’li ve Türkiyeli yetkililerin sabrı tükeniyor. Geçtiğimiz hafta Suriye’de gerçekleşen bir toplantıda yetkililer, SDG’ye Şam hükümetine katılmaları için 30 günlük bir ültimatom verdi,” ifadelerine yer verdi. Konuya ilişkin olarak, Londra merkezli ve Suudi sermayeli Eş-Şarku’l Avsat gazetesine konuşan SDG Sözcüsü Ebcer Davud ise “Suriye’de devam eden gerginlikler, artan şiddet düzeyi ve IŞİD’in tehditleri karşısında SDG’nin silahlarını teslim etmesi imkânsızdır,” dedi Davud ayrıca, SDG’nin başından beri Suriye ordusuna entegre olmaya hazır olduğunu, ancak bunun özgünlüklerinin tanındığı yasal bir çerçevede mümkün olabileceğini belirtti.

(VC)