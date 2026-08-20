Milli Savunma Bakanlığı: Ebu Zuhur’da Türk askeri heyeti bulunmuyordu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Suriye’nin Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’na yönelik İsrail saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, saldırı öncesinde ve esnasında üste Türkiye’den bir askeri heyetin bulunmadığını açıkladı.

İsrail'in 'Ebu Zuhur' saldırısı ne anlama geliyor?

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Kocaeli’de bulunan TCG Koçhisar gemisinde haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

“Önceliğimiz, bölgemizin daha fazla çatışma ve istikrarsızlığa sürüklenmesinin önlenmesi, barış ve güvenliğin kalıcı hale getirilmesidir” diyen Aktürk, Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışma ve katkıların ‘kararlılıkla’ süreceğini söyledi.

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“İsrail bu tür pervasız saldırılarına son vermeli”

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, toplantının ardından Bakanlık tarafından, İsrail’in ‘Ebu Zuhur’ saldırılarına ilişkin sorularına şu yanıt verildi:

İsrail’in, Ebu Zuhur Hava Üssü’ne gerçekleştirdiği saldırı Suriye’nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylemdir. Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. İsrail’in Suriye’deki Ebu Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz. Hem Suriye’nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail’in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi ve uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmesi elzemdir. Suriye’nin ‘tek ordu’ ilkesi çerçevesinde kendi altyapı ve askeri kapasite inşası faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir heyet Suriye’yi ziyaret etti

Ne olmuştu? İsrail savaş uçakları, 18 Ağustos sabahı Suriye’nin kuzeybatısında, İdlib’in doğu kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’nı hedef aldı. Suriye devlet televizyonunun askerî bir kaynağa dayandırdığı bilgilere göre üssün pisti ve depoları sekiz hava saldırısıyla vuruldu. Yerel ve askerî kaynaklar can kaybı bildirmezken tesiste maddi hasar meydana geldi. Londra merkezli Arapça yayın yapan El-Arabi el-Cedid, sahadaki kaynaklarına dayanarak saldırıdan önceki gün Türkiyeli bir askerî heyetin Ebu Zuhur’u ziyaret ettiğini aktardı. Habere göre heyet, pistin yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik ilk çalışmaları inceledi. Kaynaklar, çalışmaların henüz başlangıç aşamasında olduğunu, üs içinde bazı haberleşme araçlarının bulunduğunu ve bölgede Bayraktar tipi bir keşif İHA’sının uçtuğunu öne sürdü. Heyetin bölgeden ayrılmasının ardından İsrail’e ait bir keşif uçağının üs çevresinde uçtuğu, saldırının ise birkaç saat sonra gerçekleştiği belirtildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de benzer bir iddiayı dile getirdi.

(VC)