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Yayın Tarihi: 20 Ekim 2023 15:22
 ~ Son Güncelleme: 20 Ekim 2023 15:24
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Milli Piyango İdaresi, Linktree’ye erişimi engelledi

Ön plana çıkarılmak istenen içeriklerin tek bir linkte toplanmasını sağlayan Linktree’ye “yasa dışı bahis ve terörün finansmanında kullanılması” gerekçesiyle Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından erişim engeli getirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/20/milli-piyango-idaresi-linktreeye-erisimi-engelledi.jpg

“Sosyal medya ağacı” görevi görmesi özelliğiyle işletmeler, gazeteciler, sivil toplum kuruluşları ve sosyal medya fenomenleri tarafından aktif bir şekilde kullanılan Linktree platformu, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün 13 Ekim tarihli kararıyla erişime engellendi.

Free Web Turkey’nin aktardığına göre, Linktree’nin erişime engellenme gerekçesi “yasa dışı bahis ve terörün finansmanında kullanılması”.

Linktree, özellikle Instagram gibi uygulamaların biyografi bölümüne bağlantı eklenmesine izin veren platformlarda kullanıcılara kolaylık sağlıyordu.

(TY)

erişim engeli
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