Milli Piyango İdaresi, Linktree’ye erişimi engelledi

Ön plana çıkarılmak istenen içeriklerin tek bir linkte toplanmasını sağlayan Linktree’ye “yasa dışı bahis ve terörün finansmanında kullanılması” gerekçesiyle Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından erişim engeli getirildi.