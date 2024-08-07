Milli Güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya kazandı

Milli güreşçi, Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda kadınlar 68 kiloda Kuzey Koreli Sol Gum Pak'ı yenerek bronz madalyaya ulaştığı maçın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu aktaran Buse Tosun Çavuşoğlu, başarıya büyük fedakarlıkların sonucunda ulaştığını anlattı.

Bugüne kadar Avrupa’da 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz, Dünya şampiyonalarında ise 1 altın ve 2 bronz madalya kazanan 28 yaşındaki milli güreşçi Çavuşoğlu, kariyerinde tek eksik olan Olimpiyat Oyunları madalyasını Paris’te kazanmış oldu.

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(EMK)