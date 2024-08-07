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Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2024 09:56
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2024 10:02
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Milli Güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya kazandı

Madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu aktaran Buse Tosun Çavuşoğlu, başarıya büyük fedakarlıkların sonucunda ulaştığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Milli Güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya kazandı
Fotoğraf: Fablo Bozzani / Anadolu Ajansı

Milli güreşçi, Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda kadınlar 68 kiloda Kuzey Koreli Sol Gum Pak'ı yenerek bronz madalyaya ulaştığı maçın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu aktaran Buse Tosun Çavuşoğlu, başarıya büyük fedakarlıkların sonucunda ulaştığını anlattı.

Bugüne kadar Avrupa’da 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz, Dünya şampiyonalarında ise 1 altın ve 2 bronz madalya kazanan 28 yaşındaki milli güreşçi Çavuşoğlu, kariyerinde tek eksik olan Olimpiyat Oyunları madalyasını Paris’te kazanmış oldu.

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(EMK)

Olimpiyat Olimpiyat 2024 Buse Tosun Çavuşoğlu kadın sporcular
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