Milli gelirin yüzde 1’inin ayrılması gerekiyordu: Tarımsal destekte 320 milyar TL eksik bütçe

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, hükümeti tarımsal destek ödemeleri nedeniyle eleştirdi.

Tarım Kanunu’nun 21. maddesini hatırlatan Gürer, maddeye göre çiftçiye milli gelirin yüzde 1’i oranında kaynak ayrılması gerektiğini belirtti.

Gürer, “Kanuna göre 2024’te çiftçiye verilmesi gereken miktar 411 milyar TL. Ancak verilecek tutar sadece 91 milyar TL” dedi.

AKP’nin iktidarda olduğu süreç boyunca bu kanuna uymadığını söyleyen Gürer “Çiftçilerin artan girdi masraflarının yanında tarımsal desteklemeler yetersiz kaldı” diye konuştu.

Mazot desteği 16,1 milyar lira, vergisi 46 milyar lira

2024’te mazot desteğinin 16,1 milyar TL olarak açıklandığını ifade eden Gürer, “Bir yılda tarımsal amaçlı kullanılan mazot ise 3 milyar litre. Şu anki ederi ise 117 milyar TL. Bir litre mazottan 15,34 TL vergi alınıyor. Çiftçi 16,1 milyar TL mazot desteğine karşı 46 milyar TL vergi ödeyecek” dedi.

Tarımsal desteklerin belirlenmesi ve uygulanmasında daha gerçekçi politikalarının benimsenmesi gerektiğini belirten Gürer, Bunun için Meclis araştırması açılmasını istedi:

“Tarım sektörünün stratejik gücünün farkına varan ülkelerin, tarımsal üretime odaklanan politikalar uyguluyor. Ancak AKP iktidarının benimsediği tarım politikalarının odağında hiçbir zaman çiftçi olmadı.

Çiftçilere sağlanan mali desteklerin miktarı artırılmalı ve adil bir şekilde dağıtılmalı. Bu, çiftçilerin rekabet gücünü artırarak tarım sektörünü güçlendirecektir. Tarımsal desteklerin güçlendirilmesi, bir ülkenin ekonomik istikrarını, gıda güvenliğini sağlamak adına önemli bir adımdır.

Bu destekler, çiftçilerin güçlenmesine ve tarım sektörünün daha rekabetçi hale gelmesine yardımcı olarak genel kalkınmaya olumlu katkılarda bulunacak. Bu nedenle, tarımsal desteklemelerin kapsamının geliştirilmesi, destekleme ödemelerinin artırılması, tarımsal desteklemelerin mevcut durumu ve eksikliklerin ortaya çıkarılması adına Meclis Araştırması açılmalıdır.”

Tarım Kanunu ne diyor? Madde 21 - Tarımsal desteklemelerin finansmanı Tarımsal destekleme programlarının finansmanı, bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz.

(HA)