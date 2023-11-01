Milli Eğitim Bakanı Tekin: Tüm sınıflarda müfredat değişecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüm sınıfları kapsayacak şekilde müfredat değişikliği için çalıştıklarını ve bunu aralık ayında kamuoyuna açıklamayı planladıklarını belirtti.

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

En son 2017'de yapılan müfredat değişikliğine değinen Tekin, "O tarihten bu yana küçük revizeler dışında kapsamlı bir değişiklik olmadı, kapsamlı değişiklik bu çalışmamızla olacak” dedi.

"Bazı dersler çıkarılıp yenileri eklenebilir"

Çalışmalar tamamlandığında bunu aralıkta kamuoyuna bir lansmanla açıklamayı planladıklarını belirten Tekin, değişiklikle mevcut derslerden çıkartmalar olabileceği gibi yeni derslerin de eklenebileceğini söyledi.

“Müfredattaki ağırlığı biraz hafifletmeyi amaçladıklarının” altını çizen Tekin, şöyle konuştu: "Her dersi ilgili konunun uzmanları çalışıyor. Bu çalışmalar tamamlandığında her ders için oluşturulan komisyondaki alan uzmanları gerekli değerlendirmelerde bulunacak ve bu değerlendirmeler sonucunda da değişikliğe gidilecek."

Tekin, "derslerde bazı konulara hiç mi girilmeyeceği" yönündeki soruya da "Girilmemesi gereken konular var. Şöyle söyleyeyim; ortaokulda neredeyse lisans düzeyinde okutulan konular mevcut" yanıtını verdi.

"Mülakat yasal zorunluluk"

Öğretmen atamalarıyla ilgili "Mülakat kalktı mı?" sorusuna ise Tekin, yasa gereği öğretmen atamalarında mülakatın olması gerektiğini, herhangi bir yasal değişiklik olmadığı için mülakat sisteminin zaten devam ettiğini vurguladı.

Tekin, "Dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın olması yasal bir zorunluluktur” diye yanıtladı.

Gözaltına alınan öğretmen sorusu: Gereğini yaparlar

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan öğretmene ilişkin soruya da Tekin, şu cevabı verdi: "Öğretmenin bu davranışını nasıl tasvip edebiliriz? Bu gibi sorunlar yaşandığında ve ilgili birimlerin haberi olduğunda gereğini yaparlar. Nasıl böyle bir şeyi tasvip edebilirim? Bize çocuklar emanet, ona göre davranmalıyız."

(RT)