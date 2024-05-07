Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Bakan Tekin bu sabah düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanı olarak genç öğretmen adaylarından mümkün olan en fazla arkadaşı aramıza davet etmek için çabalar sarf ettik.

"Son 4 yıl hem Türkiye'de hem dünyada ekonomik, sosyal hayatı altüst eden gelişmeler yaşandı. Pandemi sürecinde ekonomi ciddi şekilde daraldı.

"'Asrın Felaketi' dediğimiz deprem yaşandı. Üstüne iki tane seçim yaşadık.

"Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızla 20 bin öğretmen atanması konusunda uzlaştık.

"Personel Genel Müdürlüğü branş dağılımlarına ilişkin çalışma yaptı.

"Atama alanlarına başlık olarak seçilen 130'a yakın branşın tamamı benim için eşit önemdedir. En çok atama yapmayı planladığımız 5 alan şöyle:

"Sınıf Öğretmenliği için 3 bin 263, Özel Eğitim Öğretmenliği için 2 bin 499, Rehberlik 1597, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için 1594 ve İngilizce Öğretmenliği için ise 968 atama yapılacak."

(AÖ)