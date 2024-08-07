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HABER
Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2024 09:51
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2024 09:53
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PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI

Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi

Çakıroğlu, Çinli Yu Wu ile 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de Roland-Garros'ta altın madalya müsabakasına çıkacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi
Fotoğraf: Aytaç Ünal

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 50 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.

Roland-Garros'ta gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli Aira Villegas'la karşı karşıya geldi.

İlk raundu ve ikinci raundu 5-0 kazanarak rakibi karşısında üstünlüğü yakalayan Buse Naz Çakıroğlu, son raunda da 5-0'lık üstünlük elde etti.

Toplam skorda rakibini 5-0'la geçen Çakıroğlu, finale yükseldi.

Çakıroğlu, Çinli Yu Wu ile 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de Roland-Garros'ta altın madalya müsabakasına çıkacak. 

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(EMK)

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