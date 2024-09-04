Milli atlet Serkan Yıldırım'ın altın madalyası geri alındı

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli atlet Serkan Yıldırım'ın madalyasının, Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) itirazı sonucu üst mahkemenin verdiği kararla geri alındığını duyurdu.

Serkan Yıldırım, erkekler 100 metre T12 sınıfında altın madalya almıştı.

TMPK, yaptığı açıklamada Serkan Yıldırım için IPC’yle haziran ayından bu yana sınıflandırma problemi yaşadıkları belirtti.

TMPK, Serkan Yıldırım’ın Mayıs 2024’te Japonya’da Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda 100 ve 400 metre kategorilerinde dünya rekoru kırarak altın madalya kazandığı hatırlattığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Almanya yasalarına tabi olan IPC'ye karşı Alman mahkemesinde açtığı davadan Serkan Yıldırım'ın Paris 2024’te yarıştırılması yönünde karar çıkartmış ve sporcumuz 100 metrede şampiyon olmayı başarmıştı. Ancak IPC bu kararı bir üst mahkemeye taşıdı ve oradan Serkan Yıldırım için 'Yarışmaya uygun değil' yönünde karar çıkarttı. Şampiyon atletimiz, bu nedenle 400 metre yarışının listelerinden çıkarıldı. Ayrıca yasal sürecin bir parçası olarak 100 metre madalyası alındı."

Sporcunun sonuna kadar yanında olunduğu belirten TMPK, "Sporcumuzun haziran ayından beri verdiği hukuk mücadelesine devam edeceğiz ve pistte kazanılan başarıların yargıda kaybedilmemesi için Serkan Yıldırım’ın yanında olacağız. 100 metre madalyasını geri almak için yasal haklarımızı kullanıyoruz ve sporcumuzun hakkını sonuna kadar arayacağız." ifadeleri kullandı.