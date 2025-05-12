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Yayın Tarihi: 12 Mayıs 2025 16:15
 ~ Son Güncelleme: 12 Mayıs 2025 16:17
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Milleyha Kuş Cenneti için koruma kararı

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, bölgenin sit alanı olarak korumaya alınması için çalışma başlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Milleyha Kuş Cenneti için koruma kararı
Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu tarafından görüntülenen Doğu Cılıbıtı (Anarhynchus asiaticus), Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, göçmen kuşların uğrak noktası ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki "Milleyha Kuş Cenneti"ni doğal sit alanı ilân ederek korunması için çalışmalara başladı.

Anadolu Ajansı muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, yaklaşık 300 hektarlık bir alana yayılan Milleyha Kuş Cenneti'ndeki doğal yaşamın korunmasına yönelik ilk adım, 6 Eylül 2021'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından atıldı ve alan "Mahalli Öneme Sahip Sulak Alan" olarak tescillendi.

Bu statünün bölgenin korunmasında yetersiz kalması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sürece dahil oldu.

Geçen hafta kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu'nu kabul eden ve bu görüşmede Milleyha Kuş Cenneti'nin durumunu da ele alan Bakan Kurum, söz konusu bölge ile ilgili koruma projesi oluşturulmasını talep etti.

Bu kapsamda, "sulak alan" vasfı taşıyan bölgenin sit alanı olarak korumaya alınması için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

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312 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından en zengin sulak alanlarından biri olan ve 312 kuş türüne ev sahipliği yapan bölgede, doğal sit alanı ilânının ardından insan faaliyetleri yasal çerçevede kontrol altına alınacak.

Bilim insanlarının koordinasyonuyla hazırlanan ön rapora göre, nesli tehdit altında bulunan flora ve fauna türlerine ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti, özellikle yeşil deniz kaplumbağalarının üreme alanları arasında bulunuyor. 

Alan, 62 familyaya ait nesli tükenme tehlikesi altındaki 284 kuş türü, 24 kelebek, 7 memeli, 12 sürüngen ve 3 kurbağa türünü de barındırıyor.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Milleyha Sulak Alanı Milleyha Kuş Cenneti samandağ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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