biamag
DÜNYA
Yayın Tarihi: 14 Eylül 2025 11:10
 ~ Son Güncelleme: 14 Eylül 2025 14:06
Milletvekillerinin isimleri Gazze’ye gidecek Sumud Filosu’ndan çıkartıldı

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmak ve insani yardımları ulaştırmak için yola çıkacak Küresel Sumud Filosu’ndan milletvekillerinin ismi çıkarıldı.

BİA Haber Merkezi

İsrail ablukasını kırmak, insani yardım ulaştırmak için Gazze’ye doğru doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na Tunus’tan katılan Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, eğitimlerin tamamlanmasının ardından Sidi Bu Said Limanı’na geçti.

Yaklaşık iki hafta  boyunca yola koyulacağı tekneye yerleşmeyi bekleyen Ün, milletvekili isimlerinin filoyla hareket edecekler listesinden çıkartıldığını açıkladı. Karara tepki gösteren ve konvoya katılabilmek için girişimde bulunan Ün, sosyal medyadan paylaştığı video aracılığıyla bilgi verdi. Milletvekili Ün, X’te paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Günlerdir sizlere kutlu bir haber vermek, ‘Gazze için yola çıktık’ demek için sabırsızlıkla bekliyorduk. Sizler de bizimle beraber bekliyorsunuz. Ne yazık ki hiçbir şekilde anlam veremediğimiz bir biçimde, ben de dahil tüm milletvekillerimizin isimleri gemi listelerinden çıkarılmış durumda. Sorduğumuz hiçbir muhataptan net bir yanıt alamıyoruz. Şu an ortada, bizlerin bu gemilere binmesine engel olan bir irade var. Ancak hiçbir gerekçe açıklanmıyor. Şayet bu engelleme, önceki tecrübelerde olduğu gibi İsrail’in olası saldırıları öngörülerek yapılıyorsa, herkes bilsin: Bizlerin canı, şu an İtalya, İspanya ve Tunus’tan yola çıkan vatandaşlarımızın canından daha kıymetli değildir. O gemilerdeki din, dil, millet fark etmeksizin Gazze’ye ulaşmaya çalışan yüzlerce gönüllünün canından da daha aziz değildir. Gazze’ye bir bombanın daha az düşmesine, bir annenin kucağındaki bebeğine bir lokma yiyecek ulaştırılmasına vesile olacaksa bizim canlarımızın hiçbir kıymeti yoktur. Buradan bu engeli koyan kimseye sesleniyorum; bunu yapmayın.”

(GÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Gazze gazze ablukası Filisitin
