Milletvekili Ertuğrul Kocacık Çerkeslerin sürgün gününü anmak yerine kutladı

AKP Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, bugün TBMM’de Genel Kurul’un açılışında gündem dışı söz aldı.

Kocacık, Çerkeslerin Çarlık Rusya’sı tarafından soykırıma uğradığı ve sürgün edildiği (tsitsekun) 21 Mayıs 1864’ün yıldönümü üzerine konuşmak istedi. Ancak Kocacık bir anma günü olan 21 Mayıs’ı “Çerkes Günü” olarak lanse etti ve kutladı:

“21 Mayıs Çerkes Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu özel gün sadece Çerkes kardeşlerimiz için değil, tüm milletimiz için büyük bir anlam taşımaktadır. Çerkes kültürünün zenginliği ve tarihî mirası hepimizin ortak değerlerini yansıtmaktadır. Çerkesler tarih boyunca özgürlük ve onur mücadelesi veren, kültürel zenginliklerini koruyan ve gelecek nesillere aktaran bir halk olmuştur. Bu güçlü duruşları tüm insanlığa ilham veren bir hikâye olarak hafızalarımızda yer almaktadır.

Bizler Türk milleti olarak Çerkes halkının bu azmini ve kararlılığını her zaman takdirle karşılamışızdır. Bu anlamlı günde Çerkes kardeşlerimin Çerkez Günü’nü kutluyor, kültürel miraslarını yaşatma konusundaki azim ve kararlılıklarını takdirle karşılıyorum. Gelecek nesillerin de bu zengin kültürü aynı özveriyle koruyup yaşatacağına olan inancım tamdır.”

📍TBMM



Çerkesler tarih boyunca özgürlük ve onur mücadelesi veren,kültürel zenginliklerini koruyan ve gelecek nesillere aktaran bir halk olmuştur.



Bu vesileyle tüm Çerkes kardeşlerimin Çerkes Günü'nü kutluyor,kültürel miraslarını yaşatmalarını desteklediğimi belirtmek istiyorum. pic.twitter.com/V1UJBjcucF — Ertuğrul KOCACIK (@ertugkocacik) May 22, 2024

Bir gün önce X'te anmıştı

Kocacık, oysa bir önce yani tsitsekunun yıldönümünde sosyal medyada TRT Haber’in hazırladığı infografiği paylaşmış ve “İnsanlık tarihinin kara lekesi Çerkes Sürgünü'nün üzerinden 160 yıl geçti. 21 Mayıs Büyük Çerkes Sürgünü’nün 160. yıl dönümünde; vatanlarından koparılarak büyük acılar çeken Çerkes kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyor, acılarını yürekten paylaşıyoruz” diye yazmıştı.

Kocacık'ın milletvekili seçildiği Sakarya, Türkiye'de Çerkeslerin en yoğun olarak yaşadığı şehirlerin başında geliyor.

ELBRUZ AKSOY YAZDI Yeni Başlayanlar İçin ‘1864 Çerkes Soykırımı’

(HA)