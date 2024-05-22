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Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2024 18:01
 ~ Son Güncelleme: 22 Mayıs 2024 18:09
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Milletvekili Ertuğrul Kocacık Çerkeslerin sürgün gününü anmak yerine kutladı

Çerkeslerin Çarlık Rusya’sı tarafından soykırıma uğradığı ve sürgün edildiği 21 Mayıs 1864’ün yıldönümü için TBMM'de söz alan AKP Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık "21 Mayıs Çerkes Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Milletvekili Ertuğrul Kocacık Çerkeslerin sürgün gününü anmak yerine kutladı
Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu / AA

AKP Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, bugün TBMM’de Genel Kurul’un açılışında gündem dışı söz aldı.

Kocacık, Çerkeslerin Çarlık Rusya’sı tarafından soykırıma uğradığı ve sürgün edildiği (tsitsekun) 21 Mayıs 1864’ün yıldönümü üzerine konuşmak istedi. Ancak Kocacık bir anma günü olan 21 Mayıs’ı “Çerkes Günü” olarak lanse etti ve kutladı:

“21 Mayıs Çerkes Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu özel gün sadece Çerkes kardeşlerimiz için değil, tüm milletimiz için büyük bir anlam taşımaktadır. Çerkes kültürünün zenginliği ve tarihî mirası hepimizin ortak değerlerini yansıtmaktadır. Çerkesler tarih boyunca özgürlük ve onur mücadelesi veren, kültürel zenginliklerini koruyan ve gelecek nesillere aktaran bir halk olmuştur. Bu güçlü duruşları tüm insanlığa ilham veren bir hikâye olarak hafızalarımızda yer almaktadır.

Bizler Türk milleti olarak Çerkes halkının bu azmini ve kararlılığını her zaman takdirle karşılamışızdır. Bu anlamlı günde Çerkes kardeşlerimin Çerkez Günü’nü kutluyor, kültürel miraslarını yaşatma konusundaki azim ve kararlılıklarını takdirle karşılıyorum. Gelecek nesillerin de bu zengin kültürü aynı özveriyle koruyup yaşatacağına olan inancım tamdır.”

Bir gün önce X'te anmıştı

Kocacık, oysa bir önce yani tsitsekunun yıldönümünde sosyal medyada TRT Haber’in hazırladığı infografiği paylaşmış ve “İnsanlık tarihinin kara lekesi Çerkes Sürgünü'nün üzerinden 160 yıl geçti. 21 Mayıs Büyük Çerkes Sürgünü’nün 160. yıl dönümünde; vatanlarından koparılarak büyük acılar çeken Çerkes kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyor, acılarını yürekten paylaşıyoruz” diye yazmıştı.

Kocacık'ın milletvekili seçildiği Sakarya, Türkiye'de Çerkeslerin en yoğun olarak yaşadığı şehirlerin başında geliyor. 

Yeni Başlayanlar İçin ‘1864 Çerkes Soykırımı’
ELBRUZ AKSOY YAZDI
Yeni Başlayanlar İçin ‘1864 Çerkes Soykırımı’
20 Mayıs 2020

(HA)

çerkes sürgünü Tsitsekun
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