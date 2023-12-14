Milletvekili Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptığı sırada fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Hasan Bitmez kimdir?

İstanbul'a gönderilen Bitmez'in cenazesi, yarın Fatih Camisi'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cenaze törenine, Bitmez'in babası Salih Bitmez, eşi Safiye ve kızı Meryem Bitmez ile yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanvekilleri, bazı kabine üyeleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, DEM Parti Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, milletvekilleri, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis personeli katıldı.

Bitmez'in babası Salih Bitmez, cenaze töreni sırasında Filistin atkısı taktı.

Hasan Bitmez'in Türk bayrağına sarılı tabutuna Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan Filistin bayrağı koydu.

Bitmez'in öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törenin ardından Bitmez'in ailesi, Meclis Tören Salonu'nda taziyeleri kabul etti.(AÖ)