"Millet bize ülkeyi beş yıl yönetme görevi verdi, süreyi sonuna kadar kullanacağız"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 2 Kasım’ı işaret ettiği erken seçim çağrısına olumsuz yanıt verdi. Seçiminin normal takvim içerisinde yapılacağını söyleyerek 2028’i işaret etti. "Millet en son seçimde bize yüzde 52 ile ülkeyi beş yıl yönetme görevi verdi. Allah'ın izniyle bu süreyi sonuna kadar kullanacağız." dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satış başları şöyle:

"Sürecin başarıyla neticelenmesini temenni ediyoruz"

Barış süreci: "DEM Parti ile yapıcı samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir sürece giriyoruz. Bu hayırlı sürecin herhangi bir yol kazası yaşanmadan karanlık ve kirli mahfiller tarafından sabote edilmesine fırsat vermeden başarıyla neticelenmesini temenni ediyoruz.

Cumhur İttifakı olarak milletimizin yıllardır beklediği o tarihi müjdeyi yine birlikte vereceğiz. İttifak ortakları olarak ilk günden itibaren nasıl tam bir dayanışma içinde hareket ettiysek bundan sonra da yine birlikte yol yürüyeceğiz."

"Türkiye'nin umudu diyerek pazarladıkları Bay Kemal..."

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel: "CHP’nın hazımsızlığının kökleri 14 Mayıs 1950’ye kadar uzanıyor. Bakmayın bunların hak hukuk laflarını ağızlarından düşürmediklerine. Bunların anladığı iç ve dış güçlerin kumpaslarıyla iktidarı gasp etmektir. Biz AKP olarak CHP ile Kasım 2002’den beri tam 18 defa sandıkta kozlarımızı paylaştık. Seçimlerin tamamında AKP ve Cumhur İttifakı, CHP'yi yendi de yendi.

Geçen cumhurbaşkanlığı seçiminde Altılı Masa diyerek güya tüm muhalefeti bir araya getirdiler. Yine yenildiler. Sadece Bay Kemal'i değil yanında yöresinde kim varsa hepsini birden sandığa gömdük. Bay Kemal'e şirinlik yapan sağlı sollu kapıkullarını da hezimete uğrattık. Milletten sandıktan öyle bir şamar yediler ki bir daha kendilerini toparlayamadılar.

Türkiye'nin umudu diyerek pazarladıkları Bay Kemal'e bugün layık gördükleri muameleyi hepimiz ibretle takip ediyoruz. Daha iyi anlıyoruz ki Cumhur İttifakı olarak ülkemize her biri altın kıymetinde 5 yıl kazandırmakla kalmamış, aynı zamanda milletimizin istikbalini de kurtarmışız.

Bu partinin başında şaibe ile anılan, Kasım 2023 kurultayının ardından getirilen bir şahıs var. Oturduğu koltuğu dolduramayan bu zat meyhane ağzıyla bağırıyor, çağırıyor. Paniğin, telaşın, tükenmişliğin tüm emarelerini biz bu zatta görebiliyoruz. Konuşmalarında tutarlılık yok, mantık örgüsü yok."

Sürecin siyasi değil hukuki olduğunu iddia etti

Rüşvet iddiaları ve CHP’li belediyelere yönelik operasyon: "Yargı, Cumhuriyet tarihinin en büyük hırsızlık çetesine, gelmiş geçmiş en pervasız organize suç örgütüne yönelik bir soruşturma açtı. Şikayet edenlerin, edilenlerin, rüşvet alanların, şehirleri adeta haraca bağlayanların, insanları soyanların hepsi CHP'li. İstanbul'dan başlayan bu hırsızlık, haraç, rüşvet düzeni pek çok il ve ilçeye uzandı.

Ahtapotun farklı il ve ilçelerdeki kolları birer birer deşifre olmaya başladı. Diğer şehirlerde de manzara aynı. Orada da şikayet edenlerin ve edilenlerin cemi cümlesi CHP'li.

Yüz yıllık Halk Partisi, olmuş haraç partisi. Yargının tek yaptığı, önüne gelen şikayetlerin gereğini yerine getirmek... Ortada siyasi değil hukuki bir süreç var. Bu sürecin hiçbir tarafında biz yokuz!

Rüşvet alınırken suçüstü yapılan baklava kutularından Euro'ların fışkırdığı bir olayı bile bize mal etmeye kalkıyorlar! Gözaltılar olunca hemen siyasi operasyon dediler. Rüşvet görüntüleri ortaya çıkınca kös kös oturdular.

Vatandaşa harcanması gereken kaynakları birilerine peşkeş çektiyseniz, belediyeleri arpalığa çevirdiyseniz kusura bakmayın, tıpış tıpış hesap vereceksiniz!"

Erken seçim yok

Özgür Özel’in erken seçim çağrısı: "CHP'nin başındaki zat bir süredir sandık da sandık deyip duruyor! Bu ülkede CHP'nin demokrasiye sapladığı hançerler dışında sandık daima milletin baş tacı olmuştur. Şunu kendisine bir kez daha hatırlatıyorum: Anayasa ve seçim kanunu değişmediğine göre, Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında, yerel seçim 2029 yılında yapılacak Bay Özgür! Milletin, siyasetin böyle bir gündemi yok!

Takvimde parmağını rastgele bir pazar gününe bastırıp, 'şu tarihte seçim yapılsın' demek hayaliniz olabilir ama siyasetin ve milletin böyle bir gündemi yok. Cumhuriyeti, hukuk önünde hesap veren hırsızlarınızı milletvekili yapıp yargıdan kaçırma projesine dönüştürmek istiyorsanız, millet buna müsaade etmez.

Millet en son seçimde bize yüzde 52 ile ülkeyi beş yıl yönetme görevi verdi. Allah'ın izniyle bu süreyi sonuna kadar kullanacağız."

(HA)