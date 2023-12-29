Milei Arjantin'i BRICS'ten çekerken sendikalar "Genel Grev"e hazırlanıyor

Arjantin'in sağcı başkanı Javier Milei ülkenin iç ve dış politikasına yönelik dramatik müdahaleler dizisinin son halkasında gelişmekte olan ekonomilerin uluslararası dayanışma ve işbirliği organizasyonu BRICS'e katılmayı reddettiklerini açıkladı.

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15. BRICS Zirvesi'nin 25 Ağustos'taki kapanış oturumunda ev sahibi Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa Arjantin, Mısır, İran, Etiyopya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni blok üyeliğine davet ettiklerini duyurmuştu.

Milei, BRICS'in kurucusu Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderlerine hitaben kaleme aldığı mektupta Arjantin'in kuruluşa tam üye olarak katılması için mevcut durumun "uygun" olmadığını belirtti. 22 Aralık tarihli mektubu Arjantin hükümeti 2023'ün son çalışma günü (Cuma) açıklamayı tercih etti.

Milei'den önceki merkez-sol Başkan Alberto Fernández, yeni pazarlara ulaşma fırsatı olarak gördükleri ittifaka kartılmaya destek veriyordu. BRICS halen dünya nüfusunun yaklaşık yüze 40'ını ve dünya gayri safi hasılasının dörtte birinden fazlasını oluşturuyor.

Sendikalar meydan okuyor

Ancak Milei'nin beklenmeyen başkanlık zaferi sonrasında sarsıntı geçiren ülkenin güçlü işçi sendikaları ve sivil toplum kuruluşları Milei'nin kamu harcamalarını neredeyse sıfırlamayı, çalışma yaşamını tamamen kuralsızlaştırmayı ve piyasa güçlerinin işleyişi önündeki bütün kısıtları kaldırmayı hedefleyen "devleti dağıtma" planına karşı giderek yaygınlaşan ve derlenen bir direnme hareketi oluşturmayı başardı.

Geçtiğimiz Çarşamba ilan edilen Mileinin "devleti dağıtma" kararnamesine karşı iki gün önce Buenos Aires'te on binlerce çalışanı bir araya getiren toplumsal muhalefetin en önemli dinamiklerinden biri olan ülkenin en büyük işçi sendikaları kuruluşu Genel İş Konfederasyonu (CGT) 24 Ocak'ta genel grev yapacaklarını duyurdu.

CGT Genel Sekreteri Hector Daer grevin Milei'nin "testere reformları"nı durdurmaya yönelik yeni bir mücadele dalgasını başlatmayı amaçladığını duyurdu. (AEK)