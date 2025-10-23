“Milas’a maden limanı yapılmasın, İasos cennet kalsın”

37 yıldır düzenlenen Bodrum Cup Yelken Yarışları’nın bu yılki Yalıkavak-İasos etabı, sağanak yağmur ve sert rüzgâr altında tamamlandı.

Bodrum Cup filosu, Muğla’nın Milas ilçesindeki İasos Limanı’na ulaştığında, katılımcılar İasos Mahalle Meclisi tarafından karşılandı.

Meclis üyeleri, Milas Kıyıkışlacık Güllük Körfezi’nde planlanan maden limanı projesine karşı basın açıklaması yaptı.

“Biz istemiyoruz, yapamayacaksınız”

Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan’ın aktardığına göre, açıklamada şöyle dendi:

“Bu mavilikler diyarı koy hangi akla hizmet ise sanayi limanı yapılmak isteniyor. Büyük mega gemiler buradan maden taşıyacakmış. Burası maden limanı olursa ne olur? Uzun söze gerek yok. Güllük Limanı burnumuzun dibinde. Gidin görün. Denizden başka her şeye benziyor su. Daha dün gibi hatırlıyoruz büyük yıkımı. O denizde bir günde 500 bin çipura, levrek öldü.

“Onlar nereye bakarlarsa baksınlar para görüyorlar. Bu kentin 5 bin yıllık tarihi var. İnsanlık mirasını sahipsiz bırakmayacağız. Buraya ölüm tekneleri değil, şu anda gördüğünüz gibi Bodrum’un temizliğini, duruluğunu, sadeliğini ve yaşam müjdesini simgeleyen beyaz yelkenlileri demir atacak. Yağmacılara dememiz o ki; ‘Yağma yok. İasoslular var.’ Biz istemiyoruz. Yapamayacaksınız.”

Bodrum Cup fikrinin yaratıcısı ve 37 yıldır yürütücüsü olan Erman Aras da basın açıklamasına destek verdi.

CHP’li Öneş Derici’den açıklama

Öte yandan, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici de maden limanı projesine dair, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bir konuşma yaptı. Milletvekili, özetle şöyle dedi:

“Milas Kıyıkışlacık Güllük Körfezi’nde hukuka aykırı bir liman projesi yürütülüyor. Bu projenin doğaya, tarihe ve yaşam hakkına verdiği zararlar sebebiyle açılan davalar çevre örgütleri ve belediyelerimiz tarafından kazanıldı; ancak Danıştay süreci yeniden ‘ÇED olumlu’ olarak değerlendirdi. Buna rağmen üç ayrı dosyamız şu anda Anayasa Mahkemesi’nde inceleme bekliyor.

“Mahkeme süreçleri tamamlanmadan sürdürülen bu proje yalnızca doğaya değil, hukukun üstünlüğüne de zarar vermektedir. Anayasa Mahkemesi’nin bu itirazları en kısa sürede ele alması yalnızca İasos’un değil, Muğla’nın geleceği açısından da hayati önemdedir. İasos cennet kalsın; çünkü burası sıradan bir bölge değil, uygarlığın ve vicdanın mirası.”

Proje hakkında Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi’nde, tarihi İasos Antik Kenti’nin yakınlarında yapılması planlanan maden yükleme limanı projesi, Güllük Körfezi’ni tehdit eden önemli bir çevre sorunu. Ayyıldız Madencilik ve Yükleme A.Ş. tarafından yürütülen proje, yılda 3,5 milyon ton yükleme-boşaltma kapasitesine sahip bir liman inşasını öngörüyor. Proje alanı, 5 bin yıllık geçmişe sahip İasos Antik Kenti’nin yakınında yer alıyor ve 1. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmiş durumda. Ayrıca, deniz çayırları ve sualtı ekosistemleri açısından kritik öneme sahip bir bölgede bulunuyor. Maden limanı inşası, hem deniz ekosistemini hem de bölgedeki kültürel mirası tehdit ediyor. Bölge halkı ve yerel STK’lerin karşı çıktığı projeye Muğla Valiliği 28 Aralık 2020’de; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise 2022 yılında “ÇED Gerekli Değildir” raporu verdi. Halk ve çevre örgütleri karara karşı hukuki yollara başvurdu. Yasal süreçler devam ederken inşaat çalışmalarına başlanması, bölge halkı tarafından “hukuksuzluk” olarak değerlendiriliyor.

(TY)