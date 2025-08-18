Milas ve Yatağanlı üreticiler zeytinlikleri madenciliğe açan yasaya karşı Danıştay’a gitti

Muğla’nın Milas ve Yatağan ilçelerindeki zeytin üreticileri, zeytinliklerin kömür ocağına dönüştürülmesini öngören yasa değişikliğine karşı Danıştay’a dava açtı.

24 Temmuz 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan 7554 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle Maden Kanunu’na eklenen Geçici 45. madde, Milas ve Yatağan’daki zeytinliklerin sökülerek taşınmasına veya aynı büyüklükte yeni zeytinlik kurulması şartıyla maden işletmesine açılmasına olanak tanıyor.

Yasa, doğrudan Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. (Aydem Enerji ortağı) ile IC İÇTAŞ–Limak ortaklığındaki Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş.’ye özel düzenleme olarak çıkarıldı.

Yasanın yürürlüğe girmesinden 11 gün sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Maden Kanununun Geçici 45. Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” başlıklı düzenleyici işlemi yayımlayarak uygulama esaslarını belirledi. Böylece zeytinliklerin hızla sökülmesinin önü açıldı.

Üreticiler topluca dava açtı

Yatağan ve Milas’tan yasanın ekindeki harita içinde zeytinliği olan 77 kişi ortak dilekçe ile dava açtı. Bu kitlesel davanın açılması için yaklaşık 10 günden bu yana İkizköylüler, Turgutlular ve Muğla Çevre Platformu’nun (MUÇEP) çağrıcısı olduğu Toprağımızı Vermiyoruz Kampanyası Muğla Grubundan gönüllüler köy köy dolaşarak çıkan yasayı anlattılar, zeytin üreticilerini bilgilendirdiler ve davaya katılmaya ikna ettiler.

Dava, İzmir Barosu’ndan Arif Ali Cangı ve İpek Sarıca, Adana Barosu’ndan İsmail Hakkı Atal ve Muğla Barosu’ndan Barış Aydın tarafından yürütülüyor.

Dilekçede, geçici 45. maddenin Anayasa’ya aykırı olduğu vurgulanarak dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi istendi. Ayrıca dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması ve duruşmalı yargılama sonunda iptal edilmesi talep edildi.

Süreç Anayasa Mahkemesi’ne taşınabilir

Danıştay davacıların Anayasaya aykırılık iddialarını ciddi bulursa yasanın anayasal denetimi için dava dosyasını Anayasa Mahkemesi’ne gönderecek, o durumda Anayasa Mahkemesi’nin kararına kadar dava duracak.

Önümüzdeki günlerde muhalefet milletvekillerinin de ortak imzasıyla da yasaya karşı Anayasa Mahkemesi'ne 'iptal davası' açılması bekleniyor.

(HA)