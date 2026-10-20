Milas Belediyesi'ne operasyon: Belediye başkanı dahil 35 kişi hakkında gözaltı kararı

Muğla'da Milas Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Çukurova Belediyesine operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.

Çukurova Belediyesi'nde 44 gözaltı

Adana'da dün (19 Ekim) Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın da aralarında olduğu 44 kişi gözaltına alındı.

Çeşme Belediyesi’ne operasyon

(FY)