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YT: Yayın Tarihi: 20.10.2026 09:05 20 Ekim 2026 09:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.10.2026 10:50 20 Ekim 2026 10:50
Okuma Okuma:  1 dakika

Milas Belediyesi'ne operasyon: Belediye başkanı dahil 35 kişi hakkında gözaltı kararı

Muğla'da "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddiaları kapsamında 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Milas Belediyesi'ne operasyon: Belediye başkanı dahil 35 kişi hakkında gözaltı kararı
Fotoğraf: AA
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Muğla'da Milas Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.

Çukurova Belediyesi'nde 44 gözaltı

Adana'da dün (19 Ekim) Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın da aralarında olduğu 44 kişi gözaltına alındı.

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(FY)

Haber Yeri
İstanbul
muğla milas belediyesi operasyon
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