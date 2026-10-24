Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve 17 kişi tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Milas Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 kişiden 18'i tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz da bulunuyor.

Şüphelilerden 22'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 13 kişi bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.

Savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe çıkarılan 18 kişi tutuklandı. İki kişi hakkında ev hapsi kararı verildi, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13 ilde operasyon

Savcılık, 20 Ekim'de 35 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olma", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" iddialarıyla gözaltı kararı vermişti.

Muğla'nın yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

Fevzi Topuz ve Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 35 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 34 şirkete ait 35 ihale evrakının sahte olduğu ve 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin Milas Belediyesi tarafından onaylandığı öne sürülüyor.

Soruşturma makamları, yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterildiğini ileri sürdükleri işlerin toplam ihale bedelinin 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olduğunu iddia ediyor.

(HA)