Mil-Diyanet Sen’den ‘Kızıl Goncalar’ protestosu
Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) üyeleri, dün (24 Aralık) başrolünde Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın olduğu "Kızıl Goncalar" dizisini protesto etti.
İstanbul Zeytinburnu'ndaki FOX TV binasında toplanan Mil-Diyanet Sen üyeleri, “İslamiyet kırmızı çizgimizdir”, “Kendine gel FOX TV” ve “Masum zihinleri bulandırma” dövizleri taşıdı.
Öte yandan, geçtiğimiz hafta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dizinin hastane sahnelerinin çekildiği Darülaceze Bakım Evi’ndeki çekim izninin iptal edildiğini duyurdu.
Set çalışanları ise sosyal medya hesaplarından, çekimler için İstanbul Fatih’teki bazı mahallelere giremediklerini söyledi.
RTÜK’ten açıklama
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, 21 Aralık’ta Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) diziye ilişkin şikayetleri incelemeye başladı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, şöyle dedi:
“FOX TV'de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir.”
İsmailağa Cemaati “Kızıl Goncalar”ın yayından kaldırılmasını istedi
Kızıl Goncalar hakkında
Dizinin başrollerinde yer alan Özgü Namal, tarikatın içinde yaşayan ve kızı Zeynep’i tarikattan kurtarmaya çalışan Meryem adlı karakteri, Özcan Deniz ise Kemalist bir doktor olan Levent’i canlandırıyor.
İlk bölümü 18 Aralık Pazartesi günü yayınlanan drama türündeki dizinin yönetmenliğini Ömür Atay üstlenirken, senaryosu ise Şükrü Necati Şahin’e ait.
İsmailağa Cemaati, dizinin kaldırılması için 21 Aralık’ta çağrı yaptı:
“Allah Teala’nın isimlerini, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’i, dini-tasavvufi kavramlarımızı, mezhep ve tarikat gibi manevi kurumlarımızı, hacı ve hoca gibi çeşitli unvanları hedef alarak dinimizi ve dindarlarımızı aşağılamayı gaye edindiği anlaşılan yayın ve yapımların günümüz medyasında görülebilmesi asla kabul edilemez bir durumdur.”
Önceki günlerde, Yeni Akit ve Yeni Şafak da benzer ifadelerle diziyi hedef almıştı.
Dizi, pazartesi günleri FOX TV'de yayınlanıyor. (TY)