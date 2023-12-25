Mil-Diyanet Sen’den ‘Kızıl Goncalar’ protestosu

Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) üyeleri, dün (24 Aralık) başrolünde Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın olduğu "Kızıl Goncalar" dizisini protesto etti.

İstanbul Zeytinburnu'ndaki FOX TV binasında toplanan Mil-Diyanet Sen üyeleri, “İslamiyet kırmızı çizgimizdir”, “Kendine gel FOX TV” ve “Masum zihinleri bulandırma” dövizleri taşıdı.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dizinin hastane sahnelerinin çekildiği Darülaceze Bakım Evi’ndeki çekim izninin iptal edildiğini duyurdu.

Set çalışanları ise sosyal medya hesaplarından, çekimler için İstanbul Fatih’teki bazı mahallelere giremediklerini söyledi.

RTÜK’ten açıklama

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, 21 Aralık’ta Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) diziye ilişkin şikayetleri incelemeye başladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, şöyle dedi:

“FOX TV'de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir.”

İsmailağa Cemaati “Kızıl Goncalar”ın yayından kaldırılmasını istedi