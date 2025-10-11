Mikail Kırbayır: “Kardeşimin katilleri korunuyor”

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için 1995’ten bu yana her hafta Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri/İnsanları, 1072’nci buluşmalarını yine aynı meydanda gerçekleştirdi.

Mikail Kırbayır: "Galatasaray'da Yüreğimizi Arıyoruz"

Kırmızı karanfiller ve kaybedilen yakınlarının fotoğraflarıyla bir araya gelen aileler bu hafta, 45 yıl önce gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır için adalet istedi. Basın açıklamasını insan hakları savunucusu İkbal Eren okudu.

"Zamanaşımı uygulanamaz"

Eren, polis bariyerleriyle çevrili meydanda yaptığı açıklamada, devletin zorla kaybetmeler karşısındaki cezasızlık politikasına tepki gösterdi:

“Zamanaşımı gerekçesiyle dosyaların kapatılması, suçu sürdürmek anlamına geliyor. Kaybedilen bir kişinin akıbeti aydınlatılmadıkça devletin sorumluluğu devam eder. Bu nedenle ‘zamanaşımı’ zorla kaybetme dosyalarında uygulanamaz.”

“Cemil Kırbayır için adalet istiyoruz”

Cumartesi Anneleri bu hafta, 12 Eylül darbesi döneminde gözaltında kaybedilen Kars Eğitim Enstitüsü öğrencisi Cemil Kırbayır için adalet talebini yineledi.

26 yaşındaki Kırbayır, 13 Eylül 1980’de Ardahan’ın Okçu Köyü’ndeki evinden güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Önce Göle’deki 247. Piyade Alayı’na, ardından Kars Emniyet Müdürlüğü’ne, daha sonra ise gözetimevi olarak kullanılan Kars Eğitim Enstitüsü’ne götürüldü.

Ailesi günlerce Kırbayır’a yiyecek ve giyecek götürdü. Ancak 8 Ekim 1980’den sonra “Oğlunuz firar etti, bir daha sormaya gelmeyin” yanıtını aldılar. O günden bu yana Cemil’den bir daha haber alınamadı.

“Berfo Ana’nın vasiyeti yerde kaldı”

Cemil Kırbayır’ın annesi Berfo Kırbayır, 2011’de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’la Dolmabahçe Sarayı’nda görüşerek, “Ben ölmeden oğlumu bul” demişti.

Bu görüşmenin ardından kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, kapsamlı bir inceleme sonucunda hazırladığı 350 sayfalık raporda, Kırbayır’ın gözaltında işkenceyle öldürüldüğünü ve bedeninin kamu görevlilerince ortadan kaldırıldığını belgeledi. Raporda Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Ancak süreç yıllar içinde durduruldu. 25 Şubat 2020’de Adalet Bakanlığı, “zamanaşımı” gerekçesiyle dosyanın kapatılması talebinde bulundu. Yargıtay 8. Ceza Dairesi bu talebi kabul etti ve dava düşürüldü.

Cumartesi Anneleri, karara tepki göstererek şunları söyledi:

“Cemil Kırbayır dosyasının zamanaşımıyla kapatılması hem hukuka hem vicdana aykırıdır. Onu kaybedenler yargılanana kadar bu dava kapanmayacak.”

Mikail Kırbayır: “Kardeşimin katilleri korunuyor”

Sağlık sorunları nedeniyle eyleme katılamayan Cemil Kırbayır’ın kardeşi Mikail Kırbayır, yazılı açıklamasında dönemin güvenlik görevlilerini hatırlattı ve tanıklıkların görmezden gelindiğini söyledi:

“Kardeşim 8 Ekim 1980’de, Emniyet Amiri Mehmet Haytan, polis memuru Selçuk Akyıldız ve MİT personeli Zeki Tunçkolu ile Taner Alpan tarafından sorguya alındı. Ağır işkence sonucu öldürüldü. Buna rağmen, katilleri adaletin koruması altında.”

Mikail Kırbayır, tanık ifadeleri ve Meclis raporuna rağmen hiçbir adım atılmadığını vurgulayarak, sorumluların ailelerine vicdan çağrısında bulundu:

“Eşinize, babanıza Cemil Kırbayır’ın nereye gömüldüğünü sorun. Bu insanlığa karşı suçun üzerinizde bıraktığı gölgeyi aralayın.”

“Adalet sağlanana kadar buradayız”

Cumartesi Anneleri açıklamalarını şu sözlerle bitirdi:

“Kaç yıl geçerse geçsin, Cemil Kırbayır için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. Devleti hukuk normlarına uymaya çağırıyoruz.”

Berfo Anne’ye verdiğiniz sözü tutun" ' loading='lazy'> Berfo Anne’ye verdiğiniz sözü tutun" ' loading='lazy'>

CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI 915. HAFTA "Cemil Kırbayır’ın akıbetini açıklayın, Berfo Anne’ye verdiğiniz sözü tutun"

Cumartesi Anneleri/İnsanları: Berfo Ana, Cemil'i unutmayacağız

(EMK)