Migros işçileri iş bıraktı: Yüzde 1 krizi

Migros’un 2026 yılı için asgari ücretin yalnızca yüzde 1 üzerinde zam teklif etmesine tepki gösteren depo işçileri, “Bu bir sefalet zammıdır” diyerek 7 ilde 10’dan fazla depoda iş bıraktı.

Evrensel Gazetesi'nden Volkan Pekal'ın haberine göre, Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) öncülüğünde sürdürülen eylemlerde işçiler yüzde 50 zam, verginin işveren tarafından karşılanmasını istiyor. İşçiler talepleri karşılanana kadar iş bırakma eylemlerine devam edecek.

Perakende zinciri Migros’ta taşeron sistemi ile çalıştırılan depo işçileri, şirketin 2026 yılı için sunduğu ücret artışı teklifini kabul etmeyerek iş bıraktı. Migros yönetiminin asgari ücretin yalnızca yüzde 1 üzerinde zam önermesi, işçiler tarafından “sefalet zammı” olarak nitelendirildi.

Eylemler İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Kocaeli ve Diyarbakır başta olmak üzere 7 ilde, 10’dan fazla depoda sürüyor. İşçiler, talepleri karşılanana kadar depolardan çıkmayacaklarını belirtiyor.

“Bu ücretlerle ayı çıkaramıyoruz yüzde 50 zam istiyoruz”

Adana’da OSB ve Sarıçam depolarındaki işçiler, temel taleplerinin yüzde 50 zam ve gelir vergisinin işveren tarafından karşılanması olduğunu dile getirdi. Depo işçileri 2025 yılı ücretlerinin yaklaşık 26 bin TL olduğunu, mevcut yaşam koşullarında bu ücrete teklif edilen yüzde 28 zamla geçinmenin mümkün olmadığını vurguluyor.

İşçiler grevde, patron fabrikayı taşıyor

İşçilerden Murat Bozay, taleplerini özetledi:

“Bizim isteğimiz çocuklarımıza, evimize yaşanılabilir bir ücret götürmek. Vergiyi patronların ödemesini istiyoruz. Asgari ücret zammı yüzde 27 ama bize bunun üstüne sadece yüzde 1 teklif ediliyor. Komik rakamlar bunlar. Toplamda yüzde 50 zam talep ediyoruz.” Bozay, “Bir çocuğun okul masrafı 10 bin lirayı buluyor. Geri kalan pazara, mutfağa gidiyor. Kendimize sosyal bir faaliyet ayıramıyoruz. Sendika istiyoruz.”

Vergi dilimleri yoksulluğu derinleştiriyor

İşçiler, özellikle yılın ikinci yarısında artan vergi dilimlerinin maaşları daha da erittiğine dikkat çekiyor. Selim Özek, yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:

“Vergi dilimleri yüzünden 7–8. aydan itibaren sefalet içindeyiz. Devletin kestiği vergilerle bittik. Sadaka istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz.” Migros’ta çalıştığını söylediğinde çevresinden “işin iyi” tepkisini aldığını söyleyen Özek, “Ama taşeron olarak çalıştığımız için bize bir şey verilmiyor. Görünenle yaşanan aynı değil.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2026 için geçerli asgari ücreti, 1 Ocak 2026'dan itibaren net 28.075 TL olarak açıklamış, artışın yüzde 27 olduğunu belirtmişti. Türk-İş verilerine göre açlık sınırı Ekim 2025'te 28 bin 412 TL, Kasım 2025'te ise 29 bin 828 TL olarak saptanmıştı. 2026'da resmi tahminlere göre yüzde 16 olacağı öngörülen enflasyon göz önünde tutulduğunda asgari ücret 2026'da açlık sınırının daha da altında gerçekleşecek.

(NÖ)