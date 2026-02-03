Migros depolarında çalışan kadın işçilerden kadın örgütlerine dayanışma çağrısı

Migros’un depolarında çalışan kadın işçiler, dayatılan yüzde 28’lik ücret artışına karşı başlattıkları direnişi 10’uncu gününde sürdürdü. Yağmur ve soğuk hava koşullarına rağmen eylemlerini devam ettiren kadın işçiler, insanca yaşamaya yetecek ücret, güvenceli çalışma koşulları ve sendikal haklar talep etti.

Kadın işçiler, Migros depolarında uzun süredir baskı ve mobbing altında çalıştıklarını dile getirdi. Depolarda taciz ve tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını aktaran kadınlar, hamile kadınların işe alınmadığını, çalışan kadınların ise hamilelik gerekçesiyle işten çıkarıldığını söyledi. Kadın işçiler, kadın emeği ve bedeninin sistematik biçimde denetlendiğini ve dışlandığını vurguladı; bu uygulamaların açık bir kadın düşmanlığına işaret ettiğini belirtti.

Kadın işçiler, kadın emeğini sömüren, taciz ortamlarında çalışmayı dayatan ve hamileliği cezaya dönüştüren çalışma düzenini reddettiklerini açıkladı. Kadınlar, bedenlerine, emeklerine ve onurlarına yönelik her türlü müdahaleye karşı duracaklarını açıkça ortaya koydu.

Direnişe Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) destek verdi. DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar ve sendikanın kadın yöneticileri, baskılara rağmen sahada yer alarak kadın işçilerin mücadelesini sürdürdü. Kadın işçiler ve sendika temsilcileri, Migros yönetiminin sendikasızlaştırma politikalarıyla baskı ve sömürüyü kalıcı hale getirmeyi hedeflediğini dile getirdi; işçilerin iradesini yok sayan bu yaklaşımın kadınların sesini bastırmayı amaçladığını ifade etti.

Kadın işçiler, tüm kadın örgütlerine, feministlere ve kadın dayanışma ağlarına çağrı yaptı. Migros’un kadın düşmanı çalışma politikalarının teşhir edilmesini isteyen kadınlar, depo işçisi kadınlarla açık dayanışma kurulmasını ve tacize uğrayan kadın işçilerin sesinin yükseltilmesini talep etti. Kadın işçiler, sendikal haklara ve kadın emeğine yönelik saldırılara karşı sessiz kalınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kadın işçiler ve sendika temsilcileri, Migros yönetimine de doğrudan çağrıda bulundu. Migros’un, depo işçilerinin iradesini tanımasını ve işçilerin seçtiği sendika DGD-SEN ile derhal masaya oturmasını isteyen kadınlar, talepler karşılanana kadar kamuoyunu Migros’a yönelik boykota çağırdı.

Kadın işçiler, “Kadın işçiler yalnız değildir, depo işçileri yalnız değildir” diyerek dayanışma vurgusu yaptı ve mücadeleyi birlikte büyüteceklerini kayda geçirdi.

(EMK)