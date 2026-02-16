ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.02.2026 11:41 16 Şubat 2026 11:41
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.02.2026 11:48 16 Şubat 2026 11:48
Okuma Okuma:  3 dakika

Migros Depo işçileri kazandı

23 gün süren fiili grevin ardından Migros Depo işçileri taşeron uygulamasını kaldırtarak kadroya geçti; işten atılanlar için tazminat ve işe dönüş hakları, ücret artışları ve sendikal güvenceler anlaşmayla güvence altına alındı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Migros Depo işçileri kazandı

Migros’un farklı illerdeki depolarında çalışan işçiler, 23 Ocak’ta başlattıkları fiili grevi anlaşmayla sonlandırdı.

23 gün süren direnişin ardından işçiler, işten atılanların durumundan ücret artışlarına, kadroya geçişten sendikal haklara kadar birçok başlıkta kazanım elde etti.

Migros da yaptığı açıklamada, iş akitleri feshedilen depo çalışanlarıyla yürütülen müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlandığını duyurdu. Şirket, dağıtım merkezlerinde taşeron kadrosundaki 7 bin 875 çalışanın kadroya alındığını ve sosyal ile sendikal haklara kavuşturulduğunu açıkladı.

Ancak sürecin seyrini belirleyen, depolarda örgütlenen işçilerin 23 gün boyunca sürdürdüğü fiili mücadele oldu.

Taşeron uygulaması kaldırıldı, kadroya geçiş sağlandı

DGD-SEN’in kamuoyuyla paylaştığı açıklamaya göre, direnişin üçüncü gününden itibaren depolarda taşeron uygulamasına son verildi. Tüm depo işçileri Migros kadrosuna geçirildi.

Beyaz yakalı idari birim çalışanlarının da taşeron statüsüne son verilerek kadroya alınması kabul edildi.

Sendika, 2022’de başlayan örgütlenme sürecinin ve 10 ilde 14 depoda yürütülen mücadelenin bu sonuçta belirleyici olduğunu vurguladı.

Ücret artışı ve TİS kazanımları

Aralık 2025’te işçilerin aldığı ücretlere yüzde 28 zam yapıldı ve bu artış kök ücrete yansıtıldı. Mevcut toplu iş sözleşmesi (TİS) taslağındaki 2026 zam teklifinin TÜFE + yüzde 20 olduğu, sendikanın yüzde 50 zam talebinin ise büyük ölçüde karşılandığı belirtildi.

Depo işçilerinin ekonomik kazanımları, market işçilerinin seviyesini geçti. 2022 direnişiyle kazanılan il destek primi, devamlılık primi ve kıdem yılı primi gibi yan hakların korunacağı kararlaştırıldı. Mağaza ve market işçilerinin yararlandığı banka promosyonu ve ikramiye gibi TİS kaynaklı hakların da kadroya geçişle birlikte geriye dönük olarak ödenmesi kabul edildi.

Ancak DGD-SEN, ücretin net ödenmesi ve vergiyi işverenin ödemesi konusunun çözümsüz kaldığını duyurdu.

İşten atılan 303 işçi

Direniş sürecinde işten atılan 303 işçi için özgür ayrılma hakkı tanındı. İşe dönmek isteyenlerin işbaşı yapacağı, ayrılmak isteyenlerin ise kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra kıdem süresine bağlı ek menfaatlerle işten ayrılabileceği açıklandı.

İşe başlayacak işçilerin eylem süresine ilişkin ücretlerinin ödeneceği ve SGK primlerinin yatırılacağı belirtildi. İşbaşı yapanların ücret ve hak kaybına uğramayacağı, işten çıkış kodlarının işsizlik maaşına hak kazanacak şekilde düzeltileceği de mutabakata bağlandı. Ayrıca kıdem yılına bağlı olarak kademeli sendikal tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

"Birlikte direndik, birlikte kazandık"

Sendika, açıklamasında işçilerin sendikal tercihlerine saygı duyulacağı, herhangi bir sendikal yönlendirme ve baskı yapılmayacağı taahhüdünün alındığını duyurdu.

Migros depolarının işkoluna ilişkin itiraz sürecinin ise hukuki zeminde sürdürüleceği ifade edildi:

“İşe başlayacak işçilerin sendikal tercihlerine saygı duyulacağı, sendika seçimi konusunda herhangi bir yönlendirme yapılmayacağı ve baskı uygulanmayacağı taahhüt edilmiştir.

Migros işvereninin herhangi bir sendikal yönlendirme yapmayacağına; işçinin ilgili işkolunda bulunan herhangi bir sendikaya, dayanışma aidatı ödeyerek üye olabileceğine dair güvence verilmiştir.

Migros depolarının sendikamızın işkolunda olması gerektiğine ilişkin itirazımız devam etmektedir. Gelinen aşamada işçilerin taleplerinin tamamına yakının karşılandığı bir durumda, kazanılan hakları korumak adına sendikamız işkolu konusunu hukuk alanında yürütülecek mücadele ile sürdürmeye karar verilmiştir. Sendikamızın bakanlık ve yargı süreçlerinde işkolu değişikliği itirazlarından olumlu sonuç alınması durumunda sonuca saygı gösterileceği konusunda mutabakata varılmıştır.”

"Sefalet ve kölelik koşullarında çalışan Türkiye işçi sınıfına..."

DGD-SEN, 23 günlük direnişin “fiili ve meşru mücadelenin sonuç aldığını” gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Tüm baskılara tehditlere ve işten atma saldırılarına karşı cesareti ve talepleriyle ayağa kalkan Migros Depo işçileri 23 gün sendikamız DGD-SEN'le yürüttüğü fiili mücadele ve kazanımlarıyla mücadele tarihine adını yazdırmıştır.

Selam olsun Migros Depo işçilerine! Selam olsun yaratıcı eylemlerle haysiyet ve onur mücadelesine sahip çıkan emekçi halkımıza! Selam olsun yurdun her bir köşesinde direnip boyun eğmeyenlere! Birlikte direndik birlikte kazandık. Herkese sonsuz teşekkürler.”

DGD-SEN ayrıca, Migros zaferini, sefalet ve kölelik koşullarında çalışan Türkiye işçi sınıfına ve emekçilerine armağan etti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
migros Migros Depo
ilgili haberler
Özilhan’ın evinin önüne giden Migros depo işçileri gözaltına alındı
4 Şubat 2026
/haber/ozilhanin-evinin-onune-giden-migros-depo-iscileri-gozaltina-alindi-316338
Migros direnişi hakkında neler biliyoruz?
3 Şubat 2026
/haber/migros-direnisi-hakkinda-neler-biliyoruz-316298
Migros depolarında çalışan kadın işçilerden kadın örgütlerine dayanışma çağrısı
3 Şubat 2026
/haber/migros-depolarinda-calisan-kadin-iscilerden-kadin-orgutlerine-dayanisma-cagrisi-316281
85 yazar ve edebiyatçıdan Migros Depo emekçilerine destek
3 Şubat 2026
/haber/85-yazar-ve-edebiyatcidan-migros-depo-emekcilerine-destek-316278
Eylemdeki Migros Depo işçilerine patron Tuncay Özilhan'ın evinin önünde polis müdahalesi
31 Ocak 2026
/haber/eylemdeki-migros-depo-iscilerine-patron-tuncay-ozilhan-in-evinin-onunde-polis-mudahalesi-316215
335 yurttaştan Migros depo işçilerine destek açıklaması
15 Şubat 2022
/haber/335-yurttastan-migros-depo-iscilerine-destek-aciklamasi-257738
Migros Depo'da direnen 250 işçinin işine son verildi
9 Şubat 2022
/haber/migros-depo-da-direnen-250-iscinin-isine-son-verildi-257500
Migros Depo'ya polis girdi, işçiler gözaltına altına alındı
9 Şubat 2022
/haber/migros-depo-ya-polis-girdi-isciler-gozaltina-altina-alindi-257454
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Özilhan’ın evinin önüne giden Migros depo işçileri gözaltına alındı
4 Şubat 2026
/haber/ozilhanin-evinin-onune-giden-migros-depo-iscileri-gozaltina-alindi-316338
Migros direnişi hakkında neler biliyoruz?
3 Şubat 2026
/haber/migros-direnisi-hakkinda-neler-biliyoruz-316298
Migros depolarında çalışan kadın işçilerden kadın örgütlerine dayanışma çağrısı
3 Şubat 2026
/haber/migros-depolarinda-calisan-kadin-iscilerden-kadin-orgutlerine-dayanisma-cagrisi-316281
85 yazar ve edebiyatçıdan Migros Depo emekçilerine destek
3 Şubat 2026
/haber/85-yazar-ve-edebiyatcidan-migros-depo-emekcilerine-destek-316278
Eylemdeki Migros Depo işçilerine patron Tuncay Özilhan'ın evinin önünde polis müdahalesi
31 Ocak 2026
/haber/eylemdeki-migros-depo-iscilerine-patron-tuncay-ozilhan-in-evinin-onunde-polis-mudahalesi-316215
335 yurttaştan Migros depo işçilerine destek açıklaması
15 Şubat 2022
/haber/335-yurttastan-migros-depo-iscilerine-destek-aciklamasi-257738
Migros Depo'da direnen 250 işçinin işine son verildi
9 Şubat 2022
/haber/migros-depo-da-direnen-250-iscinin-isine-son-verildi-257500
Migros Depo'ya polis girdi, işçiler gözaltına altına alındı
9 Şubat 2022
/haber/migros-depo-ya-polis-girdi-isciler-gozaltina-altina-alindi-257454
Sayfa Başına Git