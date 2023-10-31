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HABER
Yayın Tarihi: 31 Ekim 2023 09:31
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2023 09:35
2 dk Okuma

Microsoft, T24'e erişimi engelledi

Erişim engeli sorununun çözülememesi üzerine Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin'i arayan T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'a Özbilgin, "Beni bu saatte niye rahatsız ediyorsunuz, siz kim oluyorsunuz ulan" dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/31/microsoft-t24-e-erisimi-engelledi.jpg

T24'ün sunucu hizmeti aldığı Microsoft, Beşiktaş'ın geçici teknik direktörü Burak Yılmaz'ın, eşine şiddet uyguladığı iddialarına verdiği yanıtı içeren haberi nedeniyle dün akşam (30 Ekim) saatlerinde T24'ün bütün içeriklerine erişimi engelledi. 

T24'ün yayınına 30 Ekim saat 22.00'den 31 Ekim 02.15'e kadar, 4 saat 15 dakika ulaşılamadı. 

T24’te yer alan habere göre, T24 kendisine dün akşam bildirimi yapılan Burak Yılmaz'a ilişkin haber nedeniyle bütün içeriklere erişim engeli getirilmesinin hukuka ve basın özgürlüğüne aykırı olduğunu belirterek engelin kaldırılması için girişimlerde bulundu; ancak Microsoft Türkiye ve partnerleri erişim engelini kaldıramadı. 

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30 Ekim 2023

Akın'dan CEO'ya telefon

Erişim engeli sorununun çözülememesi üzerine T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin'i aradı.

Akın, Özbilgin'e "bir içeriğe ilişkin başvuru nedeniyle bütün sitenin içeriğine erişimin engellendiğini, başvuruya ilişkin haberin onlarca mecrada halen yayında olduğunu, URL engeli kararları veren devlet organlarının da 14 yıldır yapmadığı sitenin tamamına erişim engeli uygulamasının derhal kaldırılması gerektiğini" söyledi.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise Akın'a, "Beni bu saatte niye rahatsız ediyorsunuz, siz kim oluyorsunuz ulan! Beni bir daha aramayın" karşılığını verdi. (T24 bu konuşmaya ilişkin kayıtları saklı tutmaktadır). (TY)

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