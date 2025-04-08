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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Nisan 2025 15:41
 ~ Son Güncelleme: 8 Nisan 2025 15:43
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Microsoft, İsrail protestosuna katılan çalışanlarını işten attı

Yazılım mühendisleri Ibtihal Aboussad ve Vaniya Agrawal, İsrail ordusunun Microsoft’un yapay zeka ürünlerini kullanmasını şirket etkinliğinde protesto etmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Microsoft, İsrail protestosuna katılan çalışanlarını işten attı

Microsoft, geçtiğimiz hafta düzenlenen Copilot ve 50. yıldönümü etkinliği sırasında şirketin İsrail ordusuyla olan ilişkisini protesto eden iki yazılım mühendisinin işine son verdi.

CNBC’nin aktardığına göre Microsoft, Ibtihal Aboussad’ı ‘haklı sebep, kasıtlı suistimal, itaatsizlik veya kasıtlı görev ihmali’ gerekçesiyle işten attı.

Şirket içi yazışmada Microsoft, Aboussad'a “endişelerini yöneticinize ya da Küresel Çalışan İlişkilerine gizli bir şekilde iletebilirdiniz. Bunun yerine, Microsoft AI CEO'su Mustafa Süleyman'ın konuşmasını kasıtlı olarak bölmeyi tercih ettiniz" dedi.

11 Nisan’da istifa edeceğini açıklayan Vaniya Agrawal’ın dilekçesini de dün (7 Nisan) itibariyle yürürlüğe koydu.

Ne olmuştu?

4 Nisan Cuma günü Microsoft’un 50. yıl kutlamaları ve Copilot tanıtım etkinliğinde ayağa kalkan Aboussad Microsoft AI CEO’su Mustafa Süleyman’ın sözünü kesmişti.

Aboussad, Süleyman’a “Ellerinde kan var” diye bağırmış ve “Sen yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğini iddia ediyorsun, ancak Microsoft İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor. Elli bin kişi öldü ve Microsoft bölgemizdeki bu soykırıma güç veriyor” sözleriyle protesto etmişti.

Aynı günün ilerleyen saatlerinde Agrawal, Microsoft CEO'su Satya Nadella, eski CEO Steve Ballmer ve kurucu Bill Gates'in katıldığı bir panel sırasında araya girerek “Hepiniz utanın... İsrail'le bağlarınızı kesin” diye bağırmıştı.

İki mühendis, protestolarını takiben etkinliğin yapıldığı salondan hızla dışarı çıkartılmışlardı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Microsof
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