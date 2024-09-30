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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 30 Eylül 2024 11:57
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2024 11:57
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Michael Hardt İstanbul'a geliyor

Otonom Yayıncılık’ın düzenleyeceği etkinlikte ABD’li düşünür, Türkçeye son çevrilen kitabı “Yıkıcı Yetmişler” üzerine konuşacak.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Michael Hardt İstanbul'a geliyor

ABD’li düşünür Michael Hardt, Otonom Yayıncılık tarafından yayımlanan yeni kitabı "Yıkıcı Yetmişler" üzerine konuşmak için İstanbul’a geliyor.

12 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’da Kadıköy’deki Moda Sahnesi’nde düzenlenecek etkinlik ücretsiz ve söyleşide ardıl çeviri yapılacak.

Hardt, Münevver Çelik tarafından Türkçeye çevrilen "Yıkıcı Yetmişler" kitabında emek hareketlerinden feminist ve queer hareketlere, siyah hareketlerden çevre hareketlerine dönemin devrimci ve özgürlükçü mücadelelerini, günümüzün ihtiyaçları, arzuları ve sorularıyla yeniden ele alıyor.

Hardt'a göre bu hareketler, mücadele içinde geliştirdikleri politik stratejiler ve icat ettikleri kavramlarıyla "şimdi" üzerine düşünürken bize muazzam zenginlikte bir alan açıyor.

Michael Hardt hakkında

ABD’li düşünür ve edebiyat teorisyeni.

En çok İtalyan Marksist düşünür Antonio Negri ile birlikte yazdığı "İmparatorluk" (Empire) adlı kitapla tanınır. Hardt’ın çalışmaları genellikle postmodern siyasi düşünce, küreselleşme, emperyalizm, komünizm ve toplumsal hareketler üzerine yoğunlaşır.

Çağdaş dünyadaki güç dinamiklerini analiz ederken, kapitalist sistemin yapısal sorunlarına ve yeni direniş biçimlerine dair teoriler geliştirir.

Siyaset felsefesi ve edebiyat kuramı üzerine çalışmalar yapan Michael Hardt, hâlâ Duke Üniversitesi’nde edebiyat profesörüdür.  (TY)

Haber Yeri
İstanbul
michael hardt Yıkıcı Yetmişler Otonom Yayıncılık moda sahnesi
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