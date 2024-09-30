Michael Hardt İstanbul'a geliyor

ABD’li düşünür Michael Hardt, Otonom Yayıncılık tarafından yayımlanan yeni kitabı "Yıkıcı Yetmişler" üzerine konuşmak için İstanbul’a geliyor.

12 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’da Kadıköy’deki Moda Sahnesi’nde düzenlenecek etkinlik ücretsiz ve söyleşide ardıl çeviri yapılacak.

Hardt, Münevver Çelik tarafından Türkçeye çevrilen "Yıkıcı Yetmişler" kitabında emek hareketlerinden feminist ve queer hareketlere, siyah hareketlerden çevre hareketlerine dönemin devrimci ve özgürlükçü mücadelelerini, günümüzün ihtiyaçları, arzuları ve sorularıyla yeniden ele alıyor.

Hardt'a göre bu hareketler, mücadele içinde geliştirdikleri politik stratejiler ve icat ettikleri kavramlarıyla "şimdi" üzerine düşünürken bize muazzam zenginlikte bir alan açıyor.