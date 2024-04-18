MHRS'de yeni dönem: 1 gün öncesinden onaylanmamış randevular geçersiz kabul edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni bir uygulamanın hayata geçirileceğini beliterek, "Atıl kapasiteyi kullanabilmek için 'randevuma geleceğim' onayı alacağız" dedi.

Yaptığı açıklamada Bakan Koca şöyle dedi:

"Randevu sorununu kalıcı olarak çözmek için ilk tedbir: 1 gün öncesinden onaylanmamış randevular geçersiz kabul edilecek. Yeni tedbirleri kademeli şekilde hayata geçirerek, randevu sorununu kalıcı olarak çözmek için çalışmalarımızı başlattık.

"Uygulamaya koyacağımız ilk tedbir, hastadan, 'Randevuma geleceğim' onayı almak olacak. Bu onayın randevudan önceki gün 23.59’a kadar verilmesi gerekecek. Onaylanmamış randevular iptal edilmiş sayılacağı için bir başkasına randevu vereceğiz. Böylece son dakika iptalleriyle oluşan atıl kapasiteyi verimli şekilde kullanacağız. Bugünkü verilere göre %20 kapasite artışına karşılık geliyor.

"Randevu aldığı, onay verdiği halde gelmeyenler, aynı branşta hiçbir hekime ve sağlık tesisine müracaat edemeyecek. Aynı klinikten mükerrer randevu alamayacak. Yakında uygulamaya konacak bir yöntemle ikinci randevusunu aldığı halde bu randevuya da gelmeyenlerin randevu almasını 15 günlük zaman dilimi için bütün branşlarda randevuya kapalı hale getireceğiz. Randevu sorununu kalıcı olarak çözmek amacıyla getirdiğimiz uygulamaları süreç ilerledikçe başka tedbirler izleyecek.

"Yeni uygulamayı zorunlu kılan nedenleri hepimiz biliyoruz: Geçen yıl 23 milyon randevuya gelinmedi. Bu yılın ilk 3 ayında bu sayı 6 milyon. Daha önce, randevu alıp gelmeyenlerin 15 gün içinde yeniden randevu almasını kısıtlamıştık. Bu yararlı oldu ancak randevu alanların randevusunu son dakikada iptal edilebilmesi mümkündü ve kısıtlama getirilmiyordu. 25 milyon vatandaşımız, sayısı toplam 81 milyonu bulan randevuyu son dakikalarda iptal etti. Bu boşlukların her birine yeni randevu veremediğimiz için 21 milyon randevu kapasitesi atıl kaldı. Bu gibi sorunlar yeni uygulamaları zorunlu kılıyor."(AÖ)