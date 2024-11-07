MHP’nin hedefinde fon alan radyo ve televizyonlar var

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına fon alan basın kuruluşlarını hedef alan bir kanun teklifi verdi.
Fon alan kuruluşlarının kaynaklarının kesilmesini, kuruluşun fon almaya devam etmesi durumunda da lisanslarının iptal edilmesini istedi.
Özdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada “fon alan kuruluşların Türkiye’nin milli güvenliği aleyhine faaliyet yürüttüğünü” iddia etti. Özdemir, Meclis Başkanlığına sunduğu teklifin gerekçesinde ise şöyle yazdı:
Günümüz dünya şartlarında iletişim araçları gerek haber ve bilgi edinme gerekse de gündemin şekillenmesinde olduğu kadar toplumsal yapının olumlu ya da olumsuz şekilde yönlendirilmesinde en önemli faktördür. Bu anlamda doğru bilginin dezenformasyona uğramadan aktarılması büyük önem arz etmektedir. Radyo ve televizyon üzerinden faaliyet yürüten yayıncıların da aynı hassasiyet ile yayın hayatlarını sürdürmeleri gerekmektedir.
Ülkemizde faaliyet gösteren başta sosyal medya üzerinden yayın yapan kuruluşlar olmak üzere kimi yayın gruplarının yabancı dernek ve vakıflardan kaynak temin ettiği, bahse konu yayıncıların devletimiz ve milletimiz aleyhinde yine bununla beraber toplumsal düzeni, milli beraberliğimizi ve milli güvenliğimizi etkileyecek şekilde yayınlar yaptığı gündeme gelmektedir.
Bu kapsamda ilgili kanun teklifi ile yabancı dernek ve vakıflardan destek alarak faaliyet yürüten yayıncıların aldıkları desteklerin kesilmesi, destek almaya devam etmeleri durumda ise yayın lisanslarının iptal edilmesi hedeflenmektedir.
Proje yapmak, fon almak
- Dernek/vakıf gibi, mesela toplumsal cinsiyet, çocuk, eğitim, şiddet, medya vs. gibi alanlarda çalışan kurumların, alanlarıyla ilgili yapacağı çalışmaya özetle "proje" denir. Bu çalışmanın bütçesine de "fon" ismi verilir. Kimi ülkelerde yurttaşlar bu tür çalışmalar için "kamu fonları"na başvurur, devletten desteğini alır, projesini hayata geçirir. Kimi ülkelerde "kamu fonları"na her kuruluşun erişmesi mümkün olamıyor. Avrupa Birliği başta olmak üzere küresel örgütlere projenizle başvurursunuz.
- Faaliyetleri, öngörülen çıktıları ve harcamaları kapsayan başvuru kabul edilirse sözleşme imzalanır. Ödeme bankaya gelir. Mesela, vakıf'sanız Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın https://vbys2.vgm.gov.tr/login.aspx Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi'ne Yurtdışı Bağış Bildirim Formunu doldurup gelen fonun dekontuyla birlikte yüklersiniz.Bağış Bildirim Formu'nda projenizle ilgili bilgileri de eklendiği için artık ne için fon geldiği de ilk adımda bilinir olur.
- Böylece, başvurunuz "onay bekleyenler" listesine eklenir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ndeki vakfınızdan sorumlu kişi başvuruyu onaylarsa gelen fonu kullanmaya başlarsınız. Onay almadan bankadan parayı çekemezsiniz, bir şekilde çekersiniz cezalandırılırsınız.
- Proje faaliyetleri harcamaları, fon kuruluşuyla imzalanan sözleşme uyarınca yapılır.
- Genelde, yıllık faaliyet ve harcama raporları hazırlanır.
- Harcamaların faaliyetlere uygun şekilde, sözleşmede belirtilen standartlar uyarınca uygulanıp uygulanmadığını uluslararası tanınırlığı onaylı bir denetim şirketi denetler, raporlar.
- Denetim şirketinin gönderdiği raporlar fon kuruluşunca da müzakere edilir, onaylanır.
- Her türlü harcama yılda bir (30 Mart'a kadar) gelir gider belgeleri Maliye'ye de verilir.
- Her yıl 30 Haziran'a kadar da Vakıflar Bölge Müdürlükleri'ne gelir gider cetvelleriyle birlikte gönderilir.
- Ayrıca, devlet dernekleri ve vakıfları istediği zaman bütün bunlara ek olarak denetler.
AB fonları
Türkiye; Avrupa Biliği ile mali işbirliği çerçevesinde, ana finansal destek aracı olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA) yanısıra, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT), Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı ve İstikrar ve Barışa Katkı Sağlayan Araçtan faydalanmaktadır. https://www.avrupa.info.tr/tr Katılım öncesi Yardım Aracı , AB'ye üyelik için başvuruda bulunan "genişleme kapsamındaki ülkelerde" AB'nin uygulamaya koyduğu bir mali araçtır.
IPA fonları katılım süreci boyunca ülkelerin kapasitelerinin geliştirilmesine destek olur ve yararlanıcıların siyasi ve ekonomik reformları hayata geçirmelerine yardımcı olarak bu ülkeleri AB üyeliğinin beraberinde getirdiği hak ve yükümlülüklere hazırlar. 2007-2013 dönemi için IPA'nın bütçesi 11.5 milyar Avro kadardı. Devamı niteliğindeki IPA II ise 2017-2020 dönemi için 11.7 milyar Avro olarak belirlendi. 2021-2027 dönemini kapsayan IPA III içinse bütçe 14,1 milyar Avro.
Avrupa Birliği aşağıdaki alanlarda Türkiye'ye fon desteği vermektedir. Görüldüğü üzere esas olarak fonlar sivil toplum dışı devlete verilen fonlardır.
- Adalet, İçişleri, Temel Haklar Reformlarına Destek Vermek
- Herşeyin Başı Sağlık
- Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar
- Çevre ve İklim Faaliyeti
- Enerji
- Ekonomik Reform Programları
- Gümrük Birliği, AB ile Türkiye Arasındaki Ticareti Desteklemek
- Ekonomik ve Ticari İlişkiler
- Rekabet Edebilirlik ve Yenilik
- Taşımacılık
- Tarım
- İş çevresi
- Çevre, Ulaşım, Enerji
- Terörle Mücadele
- İnsan Hakları Savunucularını Korumak
- Türkiye'deki Vize Politikası ve Yerel Schengen İşbirliği Ağı
- Türkiye'deki Mülteci Krizine Avrupa Birliği'nin Müdahalesi
- Göç Politikaları
(HA)