MHP’nin hedefinde fon alan radyo ve televizyonlar var

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına fon alan basın kuruluşlarını hedef alan bir kanun teklifi verdi.

Fon alan kuruluşlarının kaynaklarının kesilmesini, kuruluşun fon almaya devam etmesi durumunda da lisanslarının iptal edilmesini istedi.

Özdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada “fon alan kuruluşların Türkiye’nin milli güvenliği aleyhine faaliyet yürüttüğünü” iddia etti. Özdemir, Meclis Başkanlığına sunduğu teklifin gerekçesinde ise şöyle yazdı:

Günümüz dünya şartlarında iletişim araçları gerek haber ve bilgi edinme gerekse de gündemin şekillenmesinde olduğu kadar toplumsal yapının olumlu ya da olumsuz şekilde yönlendirilmesinde en önemli faktördür. Bu anlamda doğru bilginin dezenformasyona uğramadan aktarılması büyük önem arz etmektedir. Radyo ve televizyon üzerinden faaliyet yürüten yayıncıların da aynı hassasiyet ile yayın hayatlarını sürdürmeleri gerekmektedir.

Ülkemizde faaliyet gösteren başta sosyal medya üzerinden yayın yapan kuruluşlar olmak üzere kimi yayın gruplarının yabancı dernek ve vakıflardan kaynak temin ettiği, bahse konu yayıncıların devletimiz ve milletimiz aleyhinde yine bununla beraber toplumsal düzeni, milli beraberliğimizi ve milli güvenliğimizi etkileyecek şekilde yayınlar yaptığı gündeme gelmektedir.

Bu kapsamda ilgili kanun teklifi ile yabancı dernek ve vakıflardan destek alarak faaliyet yürüten yayıncıların aldıkları desteklerin kesilmesi, destek almaya devam etmeleri durumda ise yayın lisanslarının iptal edilmesi hedeflenmektedir.