MHP’li Yıldız: Keşke belediye başkanlarının yargılandığı dava televizyondan yayınlanabilseydi

Cumnhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelere yönelik yürütülen ve kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması olarak bilinen dava kapsamında, aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 40’ı tutuklu 200 sanığın yargılanmasına bugün Silivri’de başlıyor.

Silivri Cezaevi yerleşkesi karşısındaki büyük duruşma salonlarında görülecek davanın ilk duruşmasının yaklaşık bir ay sürmesi ve 20 Şubat’a kadar devam etmesi bekleniyor.

Aziz İhsan Aktaş davasında ilk duruşma: Usul talepleri reddedildi

“Vatandaş daha fazla bilgi sahibi olurdu”

Dava gündemine ilişkin değerlendirmede bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, duruşmaların canlı yayınlanmasının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önemli olacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız, şöyle dedi:

“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında, 6’sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına bugün başlanıyor.

Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlardan canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu.”

İddianameden detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt belediyeleri ile İBB’ye bağlı bazı iştirakler “suçtan zarar gören” olarak yer aldı. Dosyada 19 kişi mağdur, 40’ı tutuklu 200 kişi ise sanık sıfatıyla bulunuyor.

İddianamede, Aziz İhsan Aktaş hakkında suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet verme, resmi ve özel belgede sahtecilik, kamu kurumlarını dolandırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca suçtan elde edildiği öne sürülen malvarlıklarının müsaderesi isteniyor.

Belediye başkanları için istenen cezalar

Dosyada yer alan belediye başkanlarından;

· Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında 133 yıldan 337 yıla kadar,

· Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında 5 ila 15 yıl,

· Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında 3 ila 9 yıl,

· Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise 4’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

