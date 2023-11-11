MHP’li İzzet Ulvi Yönter, gazeteci Alican Uludağ’ı tehdit etti: Nefesimiz ensende

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, gazeteci Alican Uludağ’ı tehdit etti.

Uludağ, Yönter’in; Can Atalay'la ilgili Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına karşı gelen Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi Hakan Yüksel’in kızının 1 Temmuz 2022’deki düğününde nikah şahitliği yaptığı ortaya çıkardı.

Yönter, bunun üzerine Uludağ'ın paylaşımını alıntılayarak “Türk düşmanı Alican…Nefesimiz ensende…Sen gazeteci değil tetikçi bir militansın…Evet nikah şahidiydim, bununla da iftihar ederim. Bir düğünü bile müptezel ve mülevves emellerine alet ediyorsun ya bin kez lanet olsun sana…" diyerek Uludağ’ı hedef aldı.

Uludağ, Yönter’e “15 yıldır hep ensemde hissettiğim birilerinin nefesine rağmen halkın gerçekleri öğrenmesi için yazmaktan vazgeçmedim” diyerek cevap verdi.

Uludağ “İzzet Bey, gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinde başladım. Kendime Uğur Mumcu'yu ve onun gazeteciliğini örnek aldım. Türk düşmanı değil, bu milletin bir parçasıyım. Yurtsever bir gazeteciyim. Halkın çıkarlarını savunurum. Ayrıca devlet benim olduğumu da ne olmadığımı da iyi bilir, gizlim saklım yok. 15 yıldır yargı muhabirliği yapıyorum. 15 yıldır hep ensemde hissettiğim birilerinin nefesine rağmen halkın gerçekleri öğrenmesi için yazmaktan vazgeçmedim. Gazeteciliğe ilk başladığım yıllarda yargıdaki FETÖ yapılanmasını yazabilen az sayıda muhabirden biriydim (herkes ortaklık yaparken). Cumhuriyet'in arşivi orada duruyor. Bugün somut bir olguyu yorumsuz paylaştım. Siz siyasetçiniz. Hakkınızdaki haberleri eleştirmek hakkınız, ancak tehdit dili kullanmak siyaset anlayışı olamaz. Ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Gazeteci olarak da kimseye önyargım yok. Eğer kabul ederseniz, size de Türkiye gündeminde tartışılan konulara ilişkin sorular göndereyim (danışmanınız aracılığıyla) ve yanıtlasanız buradan yorumsuz paylaşayım. Gazeteci olarak size teklifim bu” dedi.

RSF: Bu ayrıcalığa hukuk diyemiyoruz

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu Yönter'in tehdidine karşılık açıklama yaptı. Önderoğlu "Yargı siyaset ilişkisine dair bir fotoğrafı paylaştığı için gazeteci Alican Uludağ'ı açıkça ölümle tehdit etmek hayret vericidir. Anlaşılan bir siyasi çevrenin, gazetecileri açık ve seri şekilde tehdit etme özgürlüğü var. Bu ayrıcalığa hukuk diyemiyoruz!" dedi.

Yönter, AYM’yi de hedef almıştı

Yönter, dün akşam (10 Kasım) TV100 canlı yayınında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin AYM’nin Can Atalay ile ilgili verdiği ihlal kararını tanımaması ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan krize dair konuşmuştu.

Yönter "Bu krizin sebebi Anayasa Mahkemesi'dir. Anayasa Mahkemesi yetkisini aşmıştır. Yasal ve anayasal dayanaklardan tamamen koparak zorlama bir hak ihlali kararı vermiştir" dedi.

Bahçeli'nin eski açıklamalarını hatırlatan Yönter, "Sayın Genel Başkanımız hüküm cümlesini vermişti zaten: Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız. Dünya sadece Anayasa Mahkemesi'nden ibaret değil” diye devam etmişti.

MHP AYM'yi hedef aldı: Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız

(HA)