MHP’den İBB, Akdeniz ve Toroslar Belediyeleri için operasyon çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada üç belediyenin incelemeye alınması için çağrıda bulundu.

“Kent Uzlaşısı” stratejisini de hedef alan Büyükataman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama özetle şöyle:

“Özgür Özel’in ‘Kent Uzlaşısı’ kapsamında CHP ve DEM tarafından Esenyurt’ta ortak aday gösterilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bu sabah terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla, terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İlk bilgilere göre Ahmet Özer'in 10 yıllık süreçte PKK terör örgütü mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi.

“CHP’nin terör örgütü ile somut bağı ve Özgür Özel’in ‘Kent Uzlaşısı’ adı altında kurduğu ittifakla belediyeleri Kandil’deki teröristlere peşkeş çektiği ayyuka çıktı. Bu kapsamda ‘Kent Uzlaşısı’ adı altında CHP-DEM ortaklığı ile kazanılan Akdeniz ve Toroslar Belediyeleri, İmamoğlu tarafından DEM Parti’ye kontenjan olarak verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri incelemeye alınmalı, belediyelerin terör örgütüne peşkeş çekilmesinin yolu kapatılmalıdır.”

Kent Uzlaşısı nedir?

DEM Parti’nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine, kentin tüm toplumsal ve siyasi dinamiklerinin üzerinde anlaştığı adaylarla seçime girme stratejisine verilen isim.

Kavram, kent halkının ve yerel paydaşların ortaklaşa destek verdiği isimlerin aday olarak belirlenmesini hedefliyor. Bu yöntemle DEM Parti, farklı bölgelerde farklı siyasi partilerle işbirliği yapabildi ve uzlaşılmış adaylar üzerinden ortak aday stratejisi geliştirdi. DEM Parti, bu strateji ile seçmenlerin yerel düzeyde daha fazla söz sahibi olduğu, halkın geniş bir mutabakat sağladığı adaylar üzerinden bir temsil hedefledi.

Bu bağlamda, 19 Şubat 2024’te CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre partinin Esenyurt ve Güngören adayları değişti. Esenyurt'ta "kent uzlaşısı" çerçevesinde Prof. Dr. Ahmet Özer'in adaylığı ilân edildi. (TY)