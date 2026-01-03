ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:11 3 Ocak 2026 12:11
 SG: Son Güncelleme: 03.01.2026 12:15 3 Ocak 2026 12:15
Okuma:  3 dakika

MHP’den Anayasa mesajı: Başkanlık sisteminde revizyon gündemde

Yıldız, MHP’nin daha önce hazırladığı 100 maddelik anayasa teklifini hatırlatarak, başkanlık sisteminde kapsamlı değişiklikler önerdiklerini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

MHP’den Anayasa mesajı: Başkanlık sisteminde revizyon gündemde
Fotoğraf: AA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), anayasa tartışmalarına ilişkin net mesajlar verdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu isim Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem çözüm sürecine hem de yeni anayasa çalışmalarına dair partisinin yaklaşımını kamuoyuyla paylaştı.

"CHP, AKP ile arayı açıyor, çoğunluk erken seçim ve parlamenter sisteme dönmek istiyor"
DİEN MAYIS ARAŞTIRMASI
"CHP, AKP ile arayı açıyor, çoğunluk erken seçim ve parlamenter sisteme dönmek istiyor"
7 Haziran 2025

Yıldız, MHP’nin daha önce hazırladığı 100 maddelik anayasa teklifini hatırlatarak, başkanlık sisteminde kapsamlı değişiklikler önerdiklerini açıkladı.

"Terörü", çağdaş devletlerin egemenliğini ve güvenliğini hedef alan çok boyutlu bir tehdit olarak tanımlayan Yıldız, “Terörsüz Türkiye hedefi bizim için tartışmaya kapalı, ertelenemez ve geri dönülmez bir devlet meselesidir” ifadelerini kullandı. MHP’nin tarihsel çizgisini vurgulayan Yıldız, “Bizim yolumuz Orhun’dan Bilge Kağan, Söğüt’te Ertuğrul Gazi, İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet, İzmir’de Mustafa Kemal’dir” dedi.

Kurucu değerler ve üniter yapı vurgusu

Anayasal düzen ve devlet modeli üzerinden yürütülen tartışmalara da değinen Yıldız, milli devlet yapısı, üniter yönetim anlayışı ve kurucu değerlerin tartışma konusu yapılamayacağını ifade etti. Bu duruşun tarihi bir zorunluluk olduğunu belirten Yıldız, hukukun da bu ilkelerden taviz vermeyeceğini vurguladı.

MHP’nin 100 maddelik anayasa teklifinin öne çıkan başlıkları

Feti Yıldız, MHP’nin “yeni, nitelikli, sivil, milli ve manevi hayatın esaslarını esas alan” anayasa teklifinin temel başlıklarını şu şekilde sıraladı:

  • Başlangıç metni: Anayasa, “Allah’ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk Milleti” ifadesiyle başlayacak.
  • Değiştirilemez hükümler: Devletin şekli ve niteliklerini düzenleyen birinci madde aynen korunacak ve “değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez” hükmü açıkça eklenecek.
  • Hak ve hürriyetler: Temel haklarda bütünlük esas alınacak, özgürlük temel ilke olacak; sınırlamalar istisna olarak düzenlenecek.
  • TBMM’nin rolü: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin milli birliği güçlendiren konumu pekiştirilecek. Meclis Başkanı’na siyasi krizlerde tarafsız arabuluculuk görevi verilecek.
  • Milletvekili dokunulmazlığı: Dokunulmazlık ve vekilliğin düşmesine ilişkin belirsizlikler net biçimde düzenlenecek.
  • Başkanlık sistemi: Sistem kurumsal yapıya kavuşturulacak. Başkan ile birlikte iki başkan yardımcısının seçilmesi öngörülecek. Başkanlık Kabinesi anayasal statü kazanacak ve hükümet programının Meclis’e sunulması zorunlu hale gelecek.
  • Üniter devlet: Üniter devlet ilkesi anayasa metninde açık ve net biçimde yer alacak.
Tamamı erkeklerden oluşan AYM, kadınlar için ‘iddet müddeti’ Anayasa’ya uygun dedi
Tamamı erkeklerden oluşan AYM, kadınlar için ‘iddet müddeti’ Anayasa’ya uygun dedi
31 Aralık 2025
AB, iç hukuku AB hukukunun önüne koyan Anayasa değişikliği için Slovakya'ya ihlal işlemi başlattı
SLOVAKYA'DA LGBTQ+'LARIN EVLAT EDİNMESİ YASAK
AB, iç hukuku AB hukukunun önüne koyan Anayasa değişikliği için Slovakya'ya ihlal işlemi başlattı
22 Kasım 2025

(EMK)

terör Feti Yıldız yeni anayasa 12 eylül anayasası anayasa tartışmaları başkanlık sistemi
ilgili haberler
Trump, Antifa’yı ‘iç terör örgütü’ olarak tanımlayan başkanlık kararnamesini imzaladı
23 Eylül 2025
/haber/trump-antifayi-ic-teror-orgutu-olarak-tanimlayan-baskanlik-kararnamesini-imzaladi-311788
“Belediyelere kayyım atanmış, siz eşbaşkanlık diyorsunuz” diyenlere...
23 Kasım 2024
/yazi/belediyelere-kayyim-atanmis-siz-esbaskanlik-diyorsunuz-diyenlere-302072
BATMAN KAYYIM PROTESTOLARI
"Eş başkanlık mor, belediye kırmızı çizgimiz"
7 Kasım 2024
/haber/es-baskanlik-mor-belediye-kirmizi-cizgimiz-301511
ABD başkanlık seçimleri: Trump’a tebrik mesajları
6 Kasım 2024
/haber/abd-baskanlik-secimleri-trumpa-tebrik-mesajlari-301483
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
