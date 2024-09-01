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Yayın Tarihi: 1 Eylül 2024 10:59
 ~ Son Güncelleme: 1 Eylül 2024 18:11
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MHP yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunan avukat Ekmekçi tutuklandı

Avukat Hakları Grubu, Ekmekçi'nin ifadesinin alındığını ve sevk edildiği mahkemece tutuklandığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
MHP yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunan avukat Ekmekçi tutuklandı
Fotoğraf: Müjgân Halis / Independent Türkçe

MHP ve Ülkü Ocakları'nda yöneticilik yapan isimler hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulun ceza hukukçusu avukat Dr. Dilek Ekmekçi gözaltına alındı.

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Avukat Cemil Çiçek, Dr. Ekmekçi'nin X'te yaptığı bir paylaşım nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla ofisinde gözaltına alındığını duyurdu.

Yenilik Partisi Sözcüsü Doç. Dr. Kemal Çiftçi de "Dilek Ekmekçi'nin ofisinde arama yapıldığı ve gözaltı işlemi yapıldığı yönünde bilgilendirildik. Detayları halihazırda bilmemekle birlikte, sosyal medya paylaşımları ve önemli iddiaları sebebiyle, muhtedir çevrelerin gözdağı verme maksatlı bir işlemi olmamasını temenni ediyorum" diye yazdı.

Avukat Hakları Grubu, Ekmekçi'nin ifadesinin alındığını ve sevk edildiği mahkemece tutuklandığını açıkladı. Paylaşımda, "Meslektaşımız hiçbir suç unsuru içermeyen bir X paylaşımı nedeniyle tutuklandı. Tutuklama sorumsuz ve sınırsızca cezalandırma aracı olarak kullanılmaya devam ediyor" denildi.

Ekmekçi, daha önce MHP ve Ülkü Ocakları'ndan bazı isimleri hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda, İzzet Ulvi Yönter, MHP MYK üyeleri Şahin Gürz, Tamer Çakıroğlu ile Nevzat Ünlütürk, MHP İstanbul İl Başkanı Serter Selim, MHP İstanbul İl Başkanlarının da aralarında bulunduğu 25 isim yer alıyordu.

(HA/EMK)

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