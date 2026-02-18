ENGLISH KURDÎ
HABER
18 Şubat 2026 10:04
 18 Şubat 2026 11:28
Okuma Okuma:  2 dakika

MHP'li Yıldız: Topluma uyum adımları ertelenemez

Süreç komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bugün bir araya geliyor. Yazım ekibinin tamamladığı ortak rapor taslağının toplantıda oylanması öngörülüyor.

BİA Haber Merkezi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 21'inci kez toplanacak. Toplantı öncesi paylaşım yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız "Komisyon raporu, idari ve hukuki düzenlemeler için yol gösteren bir çerçeve ortaya koyarken, topluma uyum adımlarının ertelenemez bir alan olduğunu hatırlatmaktadır" dedi.

Süreç Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bugün saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

Yazım ekibinin tamamladığı ortak rapor taslağının toplantıda oylanması öngörülüyor.

"Uyum adımları ertelenemez"

Toplantı öncesi paylaşım yapan Feti Yıldız şunları söyledi:

"Toplantılar boyunca oluşan müşterek kanaat, şiddet ve terörle mücadele yönteminin sadece güvenlik tedbirleriyle sınırlı kalmaması gerektiği yönündedir. Komisyon raporu, idari ve hukuki düzenlemeler için yol gösteren bir çerçeve ortaya koyarken, topluma uyum adımlarının ertelenemez bir alan olduğunu hatırlatmaktadır.

"Siyasetin görevi, toplumun farklı seslerini ortak geleceğin dilinde buluşturmaktır, milletin vicdanıyla, aklıyla ve irfanıyla yürüyen bu süreç, kalıcı sonuç üreterek; kardeşlik, birlik ve bütünleşme temelli bir vatandaşlık anlayışıyla güçlendiğinde, 'Türkiye Modeli'nin en kıymetli kazanımı olan iç huzur, sağlam zeminler üzerinde yükselecektir.

"Tespit ve takip mekanizmaları"

"Yüce Meclisimizin çatısı altında gerçekleştirilecek çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek ve milletimizin aydınlık bir geleceğe ulaşmasını sağlayacaktır. Oluşan müşterek kanaat, sürecin kamu düzenini koruyan, hak ve hürriyetleri genişleten, toplumsal rızayı büyüten ve ortak geleceği kurumsal bir disiplin içinde taşıyan bir yol üzerinde ilerlemesi yönündedir.

"Bundan sonraki safhada, tespit ve takip mekanizmalarının öngörülebilirliği, idari ve hukuki düzenlemelerin açıklığı, toplumsal uyum adımlarının kapsayıcılığı ve Meclis denetiminin sürekliliği belirleyici olacaktır."

(AB)

İstanbul
TBMM Numan Kurtulmuş çözüm komisyonu
