MHP'li Yıldız, Selvi’nin “Kavala üzerinden hükümlü propagandası yaptığını" iddia etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Osman Kavala'nın hukuki durumuna değinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'yi ‘hükümlü propagandası yapmak"la suçladı.

*Selvi, bugünkü köşe yazısında, bir yetkilinin, Gezi davası tutuklusu Osman Kavala’nın durumunu soran Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) raportörlerinden Stefan Schennach'a “Osman Kavala’yla neden bu kadar ilgileniyorsunuz?” diye tepki gösterdiğini ve “Bu adam Öcalan’dan daha tehlikeli” dediğini yazdı.

*Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Kavala kararına uymadığı için Avrupa Birliği Konseyi’nin Türkiye’nin üyeliğini askıya almayı tartıştığını hatırlatan Selvi,“Bu ağır bir yaptırım olur” dedi.

* Selvi, şu bilgiyi de yazısında paylaştı: AKPM Denetim Komisyonu Türkiye Eş-Raportörü Stefan Schennach, Osman Kavala’nın durumunu soruyor; Kavala’nın avukatlarının başvurusu üzerine Adalet Bakanlığı, ‘Kanun Yararına Bozma’ talebini incelemeye aldı.