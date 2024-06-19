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HABER
Yayın Tarihi: 19 Haziran 2024 15:13
 ~ Son Güncelleme: 19 Haziran 2024 15:35
3 dk Okuma

MHP'li Yıldız, Selvi’nin “Kavala üzerinden hükümlü propagandası yaptığını" iddia etti

Feti Yıldız, Kavala’nın avukatlarının başvurusu üzerine Adalet Bakanlığı'nın ‘Kanun Yararına Bozma’ talebini incelemeye aldığını yazan Selvi’ye hitaben paylaşım yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
MHP'li Yıldız, Selvi’nin “Kavala üzerinden hükümlü propagandası yaptığını" iddia etti
Çizim: Murat Başol / 18 Şubat 2020 Silivri Cezaevi mahkemesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Osman Kavala'nın hukuki durumuna değinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'yi ‘hükümlü propagandası yapmak"la suçladı.

*Selvi, bugünkü köşe yazısında, bir yetkilinin, Gezi davası tutuklusu Osman Kavala’nın durumunu soran Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) raportörlerinden Stefan Schennach'a “Osman Kavala’yla neden bu kadar ilgileniyorsunuz?” diye tepki gösterdiğini ve “Bu adam Öcalan’dan daha tehlikeli” dediğini yazdı.

*Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Kavala kararına uymadığı için Avrupa Birliği Konseyi’nin Türkiye’nin üyeliğini askıya almayı tartıştığını hatırlatan Selvi,“Bu ağır bir yaptırım olur” dedi.

* Selvi, şu bilgiyi de yazısında paylaştı: AKPM Denetim Komisyonu Türkiye Eş-Raportörü Stefan Schennach, Osman Kavala’nın durumunu soruyor; Kavala’nın avukatlarının başvurusu üzerine Adalet Bakanlığı, ‘Kanun Yararına Bozma’ talebini incelemeye aldı. 

Kavala’nın avukatlarının başvurusu üzerine Adalet Bakanlığı'nın ‘Kanun Yararına Bozma’ talebini incelemeye aldığını yazan Selvi’ye hitaben MHP'li Yıldız, X'te şu mesajı paylaştı:

"Sayın Selvi, İstinaf ve Temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar ve hükümlere karşı, Kanun Yararına Bozma Başvurusunu yapma yetkisi Adalet Bakanlığına aittir. Olağanüstü kanun yollarından biri olan Kanun Yararına Bozma nedir.?. Kanun Yararına Bozma Yapılabilen Ceza Mahkemesi kararları hangileridir ? Kanun Yararına Bozma Yapılamayan Kararlar nelerdir? İnfaz hangi hallerde durdurulur ? Bir dilekçe verme işlemini kamuoyuna abartılı şekilde sunmadan önce, yetkin bir Ceza Avukatından yardım alırsanız, vatandaşın doğru bilgi edinme hakkına saygılı iş yaparsınız. Değilse, sadece hükümlü propagandası yapmakla kalırsınız."

Kanun Yararına Bozma nedir?

Kanun yararına bozma, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen, ancak hukuka aykırılıklar bulunan karar ve hükümlerin bozulması istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulması olağanüstü kanun yoluna denir.

Olağanüstü kanun yollarından biri olan kanun yararına bozma sonucunda infaz durmaz. İnfaz durdurulmak istendiğinde mahkemenin ayrı bir talep oluşturması gerekmektedir. Verilen karar kanun yararına bozma yoluyla olduğunda infaz süresi bakımından hükümlünün aleyhinde uygulanması söz konusu olmaz.

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(EMK)

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