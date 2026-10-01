MHP'li Yıldız: İzleme komisyonunun 10 gün içinde kurulacağını umuyorum

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, çerçeve yasa kapsamında Meclis’te kurulacak takip komisyonuna ilişkin bugün gazetecilere konuştu.

Yıldız, 1 hafta 10 gün içinde İzleme Komisyonu’nun kurulacağını düşündüğü söyledi. Yıldız, şöyle dedi:

“Bu komisyonun görevleri çerçeve yasanın 7’nci maddesinde belli zaten. İzleme; herhangi bir yaptırımı yok, kanun teklifi verebilir, tavsiyelerde bulunabilir. Sayısı belki İstihbarat Komisyonu’nda olduğu gibi 17 olabilir veya daha düşük bir sayı da olabilir. Bu bir hafta, 10 gün içerisinde kurulacağını umut ediyorum. Meclis Başkanımız bugün, yarın partilere üye bildirimi için yazı göndereceğini düşünüyorum."

Barış Vakfı: "İzleme Komisyonu’nda sivil toplum yer almalı"

(EMK)