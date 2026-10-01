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YT: Yayın Tarihi: 01.10.2026 14:55 1 Ekim 2026 14:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.10.2026 15:01 1 Ekim 2026 15:01
Okuma Okuma:  1 dakika

MHP'li Yıldız: İzleme komisyonunun 10 gün içinde kurulacağını umuyorum

Yıldız, "Bu komisyonun görevleri çerçeve yasanın 7’nci maddesinde belli zaten. İzleme; herhangi bir yaptırımı yok, kanun teklifi verebilir, tavsiyelerde bulunabilir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
MHP'li Yıldız: İzleme komisyonunun 10 gün içinde kurulacağını umuyorum
*Feti Yıldız
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, çerçeve yasa kapsamında Meclis’te kurulacak takip komisyonuna ilişkin bugün gazetecilere konuştu.

Yıldız, 1 hafta 10 gün içinde İzleme Komisyonu’nun kurulacağını düşündüğü söyledi. Yıldız, şöyle dedi:

“Bu komisyonun görevleri çerçeve yasanın 7’nci maddesinde belli zaten. İzleme; herhangi bir yaptırımı yok, kanun teklifi verebilir, tavsiyelerde bulunabilir. Sayısı belki İstihbarat Komisyonu’nda olduğu gibi 17 olabilir veya daha düşük bir sayı da olabilir. Bu bir hafta, 10 gün içerisinde kurulacağını umut ediyorum. Meclis Başkanımız bugün, yarın partilere üye bildirimi için yazı göndereceğini düşünüyorum."

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(EMK)

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/yazi/meclis-barisa-acilmali-323889
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