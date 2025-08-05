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Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2025 11:18
 ~ Son Güncelleme: 5 Ağustos 2025 11:35
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MHP'li Yıldız'dan komisyon açıklaması: Elimizde büyük bir fırsat var

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Meclis süreç komisyonu üyesi Feti Yıldız, ilk toplantı öncesinde yaptığı paylaşımda, "Kendi dışındaki siyasi partileri düşman olarak görmeyen bir duruşa ihtiyaç var" dedi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
MHP'li Yıldız'dan komisyon açıklaması: Elimizde büyük bir fırsat var
*Fotoğraf: AA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, PKK’nin silah bırakma kararının ardından Meclis’te kurulan "süreç" komisyonunun, ilk toplantısından önce açıklama yaptı.

Yıldız, bugün yapılacak ilk toplantı öncesinde sosyal medya hesabından

MHP'nin komisyon üyesi  Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu komisyonda görevimiz; Terörsüz Türkiye ve onunla bağlantılı olarak bazı sorunların çözümü konusunda farklı görüşlerin kesişme noktalarını tespit ederek müşterek çözümler üretmektir” dedi.

Yıldız, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız 

Sayın Devlet Bahçeli’nin ,

1 Ekim 2024  Tarihinde Gazi Meclis’te DEM Parti sıralarına yürüyerek eş başkan ve milletvekillerinin elini sıkmasıyla başlayan gelişmeler aşamalı şekilde devamlılık arz eden  siyasi bir sürece ve daha sonra bir devlet projesine dönüşmüş, PKK kendini feshetmiş, silahları teslim etmeye başlamıştır.

‘Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’ bugün ilk toplantısını yapacaktır. Kendi dışındaki siyasi partileri düşman olarak görmeyen, hayatını bu esasa göre şekillendiren, politik anlayışını buna uygun biçimlendiren bir duruşa ihtiyaç  var.

Ülkemizin enerjisini sömüren,sosyal maliyeti yüksek bir terör belasını tarihin çöplüğüne atmak için elimizde büyük bir fırsat var. 

Bu komisyonda görevimiz; Terörsüz Türkiye ve onunla bağlantılı olarak bazı sorunların çözümü konusunda farklı görüşlerin kesişme noktalarını tespit ederek müşterek çözümler üretmektir.

Askerimize, polisimize, korucularımıza, öğretmenimize, şehitlerimize, gazilerimize terörden büyük bedel ödeyen masum insanlarımıza karşı sorumluluğumuzu biliyoruz."

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Feti Yıldız meclis komisyonu süreç
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