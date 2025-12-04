MHP'li Yıldız'dan 'İmralı' açıklaması: Olumlu geçti; bu ülke prangalarından kurtulacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve yasal düzenlemelere dair hazırlanacak olan rapor için yaptığı toplantı sürüyor.

Toplantıda söz alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekilli Ahmet Şık, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye dikkati çekerek, sürecin en önemli, en kritik adımlardan bir tanesi olduğunu ve görüşmede tartışılan konuların komisyon ile paylaşılmadan rapor faslına geçilmesinin doğru olamayacağını söyledi.

Şık, şöyle devam etti:

"Komisyonun işlevlerinin sadece toplumsal rıza üretmekten ibaret olmadığını kanıtlamak için yol alabilmek adına bu tutanakların şimdi okunması, bizlere dağıtılması, açılmasını talep ediyorum. Bu arada bugünkü söyleşimizden anladığım kadarıyla da kamuya açılmayacak."

"Tutanaklar açıklansın"

Tüm siyasi partilerin siyasi pozisyonunun farklı olduğunu belirten Şık, "Ama oradaki konuşmaları herkes kendi ideolojik ambalajını farklı bağlarına göre yorumlayabilir. Ben farklı yorumlayabilirim. Dolayısıyla biz izlenim dinlemekten ziyade tutanakların hepsini görmek istiyoruz ve aynı zamanda bunun kamu açıklanmasını talep ediyoruz" dedi.

EMEP'ten 25 sayfalık rapor

Söz alan EMEK Partisi (EMEP) Milletvekili İskender Bayhan ise çatışmaların susması gerektiğini aynı zamanda operasyonların da durması gerektiğini belirtti. Bayhan, barışın tesisi için komisyonun sorumluluk aldığı ve buna katkı sunmaya çalıştıklarını belirtti:

"Buraya gelen bütün saray bürokratları, sivil, askeri ve istihbarat bürokratları bize İmralı'da bu sürecin mimarı olarak Abdullah Öcalan'ın oynadığı rolün önemini anlattılar. Şimdi biz o tutanak ve o bilgileri almadan rapor tartışmasını gerçekten çok anlamlı bulmuyoruz."

Bayhan, parti olarak 25 sayfalık bir rapor hazırladıklarını, raporu ziyarete dair bilgilendirme sonrası teslim etmenin daha doğru olacağını belirtti.

Yıldız'dan 'iç barış' çıkışı

Söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, iç barışın can alıcı nokta olduğunu belirterek, bu hedefin sağlıklı esaslar üzerine kurulması gerektiğini ifade etti:

"İçinde bulunduğumuz Türkiye Yüzyılı; aynı zamanda barış, diriliş, huzur ve kardeşlik yüzyılıdır. Hiç kimseyi ayrı görmeden, milletimizin her güzel insanıyla ortak kader, karar ve keder istikametinde ek vücut olmak mutlak sağlanacaktır. Provokasyon peşinde olanların hevesleri kursaklarında kalacak. Bu yüksek seviyeyi heba ve heder etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Aksi istikamette tavır tutumları millet ve devlete yönelik karşı direniş olarak yorumlamak kaçınılmaz olacaktır. Komisyonun kurulduğu günden beri daha doğrusu sürecin başladığı günden beri güvenlik güçlerimizden hiçbirinin burnunun dahi kanamaması en büyük kazançtır. Bunun karşılığı kelimelerle tarif edilemez."

"Hiç negatif bir şey yoktur"

Sürece karşı olanların kandan beslendiğini belirten Yıldız, devamla şunları söyledi:

"En son PKK’nin kurucu Abdullah Öcalan’ı dinledik. Peşin olarak şunu söyleyeyim; bu dinleme çok olumlu geçmiştir. Hiç negatif bir şey yoktur. Bu ülke tüm prangalarından kurtulacaktır. Önce bölgeye sonra da dünyaya hukuki nizam dağıtacaktır. Şimdi 116 sayfalık bir rapor hazırladık. Siyasi ve hukuki değerlendirmeler mevcuttur. Hukuki değerlendirmeler elbette bizim raporlarımızda değil komisyonumuzun hazırlayacağı müşterek raporda kaydedilecektir. Yani yazılmasında, çıkarılmasında, Meclis'e sunulmasında fayda gördüğümüz kanun tekliflerini hep beraber Meclis'e göndereceğiz.

"Bizim burada teklifimizde biz birkaç gün içinde vereceğiz. Yasalar düzenlemeler için sahadaki durumun yani silah teslim edilmesi, imha edilmesi, örgüt yapısının ve bağlı kuruluşların hangi nam adı altında olursa olsun tamamının dağıtılması gerekiyor. Daha Önümüzde ne kadar engel varsa demokrasimizin önünde, kardeşliğimizin önünde ne kadar engel varsa elbirliğiyle çözelim diyorum."

