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Yayın Tarihi: 21 Kasım 2023 17:38
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2023 18:09
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MHP'li Yıldız'dan AYM'ye tehdit: Yolunu bulursak rücu davası açacağız

MHP'li Feti Yıldız, HDP'ye yapılan 400 milyon liralık Hazine yardımına bloke konulması talebini reddeden AYM üyeleri hakkında "Yolunu bulursak rücu davası açacağız" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/21/mhp-li-yildiz-dan-aym-ye-tehdit-yolunu-bulursak-rucu-davasi-acacagiz.jpg
Fotoğraf: AA/arşiv

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına ilişkin konuştu.

Son yıllarda en çok tartışılan yargı organının Anayasa Mahkemesi olduğuna işaret eden Yıldız, "Anayasa Mahkemesinin, milli iradeyi temsil eden yasama kurumunun çıkardığı kanunlara, siyasal tercihlerine bir karşı denetim yetkisi kullandığı açık ama denetim yetkisinin sınırları aşıldığında TBMM ile Anayasa Mahkemesi maalesef karşı karıya gelmektedir" dedi.

"Hukuk devletlerinde Anayasa Mahkemelerinin, siyasete şekil vermek, iktidarın işlerine mani olmak gibi görevlerinin bulunmadığını" belirten Yıldız, demokrasinin olmazsa olmaz şartının kuvvetler ayrılığı olduğunu söyledi.

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"AYM, süper temyiz mahkemesi değildir"

AYM'nin Yargıtay'ın üzerinde bir "süper temyiz" mahkemesi olmadığını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Anayasa Mahkemesi, birkaç hafta önce bir kararında Anayasa'nın 14'üncü maddesini işlevsiz hale getirmiştir. Eğer Anayasa Mahkemesinin kararları doğru dersek, hakkında hüküm kesinleşmemiş ve mutlak terör suçu işlemiş tüm şüphelilere TBMM'nin yolu açılır. Anayasa Mahkemesinin yaptığı tam da budur.

Anayasa Mahkemesi, yasama organının yerine geçemez, norm ihdas edemez, mevcut normu görmezden gelemez, yasama organını etkisizleştiremez. Suç ve ceza politikasını belirleme yetkisi TBMM'nin takdirindedir. Bunu hiçbir kurum kullanamaz." 

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"HDP'den o parayı geri alacağız"

AYM’nin, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Hazine yardımına bloke konulması talebini reddetmesine ilişkin ise şunları söyledi: "Türk milletinin vergileriyle toplanmış, o 400 milyon liranın peşini bırakmayacağız. Maliye Bakanlığı üzerine düşen hukuki ve idari görevi yapmazsa, milletvekilleri olarak, vergi mükellefi olarak, hukuka aykırı şekilde verilen paranın HDP'den tekrar alınması ve Hazineye geçmesi için elimizden gelen her türlü hukuki girişimi yapacağız. Gerekirse de 7'ye karşı 8'le alınan kararda, Hazine yardımının verilmesine sebep olan Anayasa Mahkemesi üyelerine de yolunu bulursak rücu davası açacağız."

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Rücu davası: Rücu, bir kişinin, hukuken diğerinin yerine geçerek üçüncü kişilere karşı onun haklarını ve sorumluluklarını devralması durumu.

Rücu davası, bir tarafın yaptığı ödemelerin veya verdiği hizmetin gerçekte başka bir tarafın sorumluluğunda olduğunu iddia ettiği durumlarda açılır. 

(RT)

MHP AYM
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