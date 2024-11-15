MHP'li Yıldız: Belediye başkanı ve milletvekili olma kriterleri yeniden belirlenmeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yeni Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yapılması çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldız, belediyelere kayyım atanması ve milletvekillerinin yargılanmasıyla ilgili tartışmaların sona ermesi için iki kanunda değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.

Yıldız, "Kayyım atamaları ve milletvekili yargılamalarıyla ilgili tartışmaların devam etmemesi için, belediye başkanı ve milletvekili adayı olma kriterlerinin yeniden belirlenmesi şarttır. Terör suçlarında, kuvvetli suç şüphesi ve somut delil ile açılan kamu davasının aday olmaya engel olup olmaması soğukkanlı şekilde tartışılabilir…(suçsuzluk karinesi unutulmadan) Her durumda; yeni bir Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yapmanın zamanı gelmiştir."

(RT)