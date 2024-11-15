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Yayın Tarihi: 15 Kasım 2024 13:11
 ~ Son Güncelleme: 15 Kasım 2024 13:20
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MHP'li Yıldız: Belediye başkanı ve milletvekili olma kriterleri yeniden belirlenmeli

MHP'li Feti Yıldız, "Kayyum atamaları ve milletvekili yargılamalarıyla ilgili tartışmaların devam etmemesi için, belediye başkanı ve vekil adayı olma kriterlerinin yeniden belirlenmesi şart" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
MHP'li Yıldız: Belediye başkanı ve milletvekili olma kriterleri yeniden belirlenmeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yeni Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yapılması çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldız, belediyelere kayyım atanması ve milletvekillerinin yargılanmasıyla ilgili tartışmaların sona ermesi için iki kanunda değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.

Yıldız, "Kayyım atamaları ve milletvekili yargılamalarıyla ilgili tartışmaların devam etmemesi için, belediye başkanı ve milletvekili adayı olma kriterlerinin yeniden belirlenmesi şarttır. Terör suçlarında, kuvvetli suç şüphesi ve somut delil ile açılan kamu davasının aday olmaya engel olup olmaması soğukkanlı şekilde tartışılabilir…(suçsuzluk karinesi unutulmadan) Her durumda; yeni bir Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yapmanın zamanı gelmiştir."

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Feti Yıldız MHP
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