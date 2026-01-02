MHP'li Feti Yıldız: SDG'ye verilen süre dolmuştur

Çözüm sürecine yönelik sık sık açıklama yapan Milliyetçi Hareket Patisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya platformu X üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.

"ABD ve İsrail destekli SDG terör oluşumunun elebaşı Mazlum Abdi, Suriye’nin neredeyse 3’te birini işgal altında tutuyor" diyen Yıldız, bölgedeki sivil ve askeri kurumların merkezi hükümete entegrasyonu için Suriye yönetimiyle imzalanan 8 maddelik 10 Mart Anlaşmasını hatırlattı.

"Verilen süre doldu"

Yıldız, paylaşımında SDG’nin 10 Mart Anlaşmasına uyması için verilen sürenin 2025 yılı Aralık ayı sonu itibariyle son bulduğunu belirterek, Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler’in sözlerinden bir alıntı paylaştı:

"Bu konuda devletimizin duruşu nettir ve hiçbir tereddüde yer yoktur. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerini devam ettirmesine ve herhangi bir oldu bitti oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Nihai hedefimiz 86 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesidir."

"Stratejik bölgeler SDG'nin elinde"

Yıldız, SDG’nin kontrol ettiği bölgelerin petrol ve doğal gaz kaynakları, Fırat ve Dicle nehirleri ile tarım ve hayvancılık açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak "Örgütün bu alanları kontrol altında tutması, Suriye’nin toparlanması ve kalkınması önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir" dedi.

"İsrail bölgeyi kışkırtıyor"

Yıldız, açıklamasında İsrail’in kaos ve çatışma ortamı oluşturarak "Gazze'de yaptığını Suriye'de de hayata geçirme hevesinde" olduğunu söyledi:

"İsrail sürekli kaos üreterek, savaş çıkararak bölgedeki nüfuzunu artırmayı ve bölgeyi insansızlaştırmayı hedefliyor. Bunu bazen doğrudan kendisi, bazen de vekilleri üzerinden, yani terör örgütleri aracılığıyla gerçekleştiriyor. Suriye’de önce PKK’yi destekledi ve örgütün alan kazanmasına hizmet etti. Ardından Dürzileri kışkırtarak Şam yönetimine karşı isyan etmelerini sağladı. Daha da ileri giderek Şam’ı bombaladı hem cumhurbaşkanlığı sarayını hem Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı binalarını hedef aldı."

"Davut Koridoru" uyarısı

Yıldız, İsrail’in Suriye’de çeşitli hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini ve "Davut Koridoru" olarak adlandırılan bir hat üzerinden bölgeyi çevrelemeye çalıştığını belirtti:

"İsrail, Suriye’yi sürekli bombalıyor ve vuruyor; aynı zamanda isyancı grupları destekleyerek, Suveyda’dan kuzeydoğu Suriye’deki PKK bölgelerine bir koridor açmaya çalışıyor. Buna 'Davut Koridoru' deniyor. Hermon Dağı’nı da işgal ederek Güneyden ve doğudan Suriye’yi çevrelemeye ve buradan Türkiye’ye uzanmaya çalışıyor. Bu durum, bölge için ciddi bir tehdit ve tehlike oluşturuyor."

(AB)